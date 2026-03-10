V Lotyšsku vědí, odkud přichází hrozba, řekl Pavel a vyslal vzkaz českým politikům

Pobaltské země nemají podle české hlavy státu tendenci izolovat se ve svých hranicích a předstírat, že se jich problémy okolo netýkají. Podle Pavla je to poměrně důležitý rozdíl proti tomu, jak se často vyjadřují někteří čeští politici. V Lotyšsku také na rozdíl od Česka neexistuje rozdíl mezi vládnoucími a opozičními stranami ve vnímání Ruska jako dlouhodobé a bezprostřední hrozby, podotkl prezident.
|
Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu
„Zároveň vnímají celkem jednoznačně a bez výjimek nutnost nadále podporovat Ukrajinu, protože moc dobře vědí, že pokud Ukrajina selže, tak oni tady budou mít problém jako první,“ uvedl. „Protože nepochybují o tom, že v takovém případě by se Rusko nezdrželo minimálně provokací, ne-li snahy ovládnout část nebo celé jejich teritorium,“ doplnil.
Pobaltské země podle českého prezidenta nechtějí zůstat stranou evropského dění, neboť si prý uvědomují, že by je mohl minout hlavní proud změn, které se v Evropě odehrávají. Čeští politici podle Pavla dávají najevo, že jim záleží především na starostech českých občanů. „Ale zároveň tím říkají, že se našich občanů problémy mimo naše hranice vlastně netýkají. To by byla velká chyba,“ dodal.
Na ČR má podle něj vliv nejen válka na Ukrajině, ale i konflikt na Blízkém východě. „Pokud nebudeme schopni na to zodpovědně reagovat v součinnosti s našimi spojenci, tak se opravdu můžeme dostat do izolace, která bude znamenat, že zůstaneme pozadu,“ dodal Pavel.
|
Pavel odmítl označení, že je hlavou opozice. Nezvažoval abolici pro Babiše
O vnímání bezpečnostních hrozeb, výdajích na obranu i vnímání role vlastní země v evropském kontextu chce prezident hovořit s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
S lotyšskými politiky český prezident v úterý hovořil i například o boji s dezinformacemi a strategické komunikaci. „Což zrovna není populární téma v České republice, ale Lotyšsko to bere naprosto vážně už jenom proto, že na svém území tady v Rize hostí Centrum of Excellence pro strategickou komunikaci a nabídli nám, abychom se činnosti tohoto centra účastnili a sdíleli jejich poznatky,“ řekl. Dezinformace Pavel považuje za jedno z největších rizik dnešní doby, mohou podle něj významně destabilizovat demokratické společnosti.