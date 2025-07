Začátkem června vyvolal pozdvižení na předměstí Ostravy, pak jej viděli na Přerovsku a naposledy o víkendu překvapil rybáře u Zlína. Los evropský, který se na Moravu zatoulal nejspíš z Polska, se stává miláčkem veřejnosti.

„Je dobré, že Češi losa sledují a že se jej občas podaří i natočit. Dobře to dokumentuje jeho trasu, z ní se můžeme poučit. Podle fotek, které jsem viděl, by to mohl být tentýž mladý samec. Vedou mě k tomu jeho výrůstky na hlavě. Tady u nás na Šumavě by se hodil,“ říká zoolog Národního parku Šumava Jan Mokrý.