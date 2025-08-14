Los Emil je zpět v Česku a bojuje s vedrem. Musí do vody, míní zoolog

„Horko je pro něj samozřejmě problém, takže přes den bude mít tendenci se schovávat někde ve stínu v lesním porostu nebo se chladit někde u vody,“ vysvětluje pro iDNES.cz zoolog Jan Mokrý z Národního parku Šumava.
Vodní plochy nemusí losovi sloužit jen jako zdroj ochlazení. „Ve vodě se také živí vodní vegetací, okusuje vrby a podobně, takže voda je pro něj nyní velmi důležitá,“ dodává zoolog.
Vedro navíc může být pro losy evropské kvůli klimatické změně čím dál větší problém.
„Globální oteplování jim nedělá dobře. Ani tolik nevadí úbytek sněhu v létě jako právě zvyšující se teploty v letních měsících, protože pak jsou i náchylnější na přítomnost parazitů,“ upřesňuje Mokrý další úskalí horkého počasí.
Větším ohrožením podle odborníka ale může pro Emila být třeba silniční provoz nebo stresové situace vyvolané lidmi. „Když jsem viděl video ze Slovenska, kde mu lidé zpívají písničky, tak to je špatně. Los je pak ve stresu, protože má někam namířeno a ti lidé mu brání v cestě. Je třeba taky dávat pozor, aby ho nesrazilo auto,“ upozorňuje Mokrý.
Mladý samec losa evropského se týdny pohybuje po různých místech v Česku a na Slovensku. Hranice překročil z Polska a nejprve pobýval na Ostravsku. Prakticky ihned se stal celebritou letošního léta.
„Putováním krajinou hledá nové území, ale je také možné, že hledá partnerku,“ myslí si Mokrý. „Blíží se totiž období losí říje, které je na podzim. Takže to ho vede přes nová území a může právě zavítat i do zástavby jako jsme to viděli na Slovensku,“ upřesňuje odborník.
Již dříve experti upozorňovali na to, že los Emil možná skončí na Šumavě, kde malá populace tohoto přežvýkavce žije. Tam se momentálně vyskytují i vlci, které by mohli být pro losa ohrožením.
„Vlk je jeho přirozeným predátorem, i když většinou útočí spíš na mláďata losů než na dospělé jedince,“ uvažuje zoolog. I tady by případně mohla Emilovi pomoci vodní plocha. „Pokud jde los do hlubší vody, kde by vlk musel plavat, tak má větší šanci se ubránit,“ doplňuje Mokrý.