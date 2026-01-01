Loni zemřelo na silnicích 428 lidí, podruhé za sebou nejméně od roku 1961

V samotném prosinci bylo loni obětí nehod víc než před rokem, a to předběžně 33, o čtyři víc než v roce 2024. Upřesněná čísla policie zveřejní v průběhu ledna.
Nejméně mrtvých od roku 1961 si dopravní nehody vyžádaly už v roce 2024, kdy na silnicích podle celoroční policejní statistiky zemřelo 438 lidí. Loni se počet ještě snížil. Nejvíce obětí od vzniku České republiky bylo 1473 v roce 1994. Pod tisícovkou se celoroční počet drží od roku 2008.
Nejtragičtějším dnem na silnicích byla loni neděle 15. června, kdy následkem dopravních nehod zemřelo osm lidí. Poslední loňskou obětí byl člen osádky popelářského vozu, který na silvestra odpoledne u Semic na Nymbursku narazil do stromu. Zranění utrpěli další dva lidé ve voze, jeden těžké a druhý středně těžké.
Na Nymbursku narazil popelářský vůz do stromu, jeden člověk zemřel
Těžce zraněných si loňské nehody vyžádaly podle předběžných informací 1609, což je stejně jako o rok dřív. Lehce zraněných ale přibylo z předloňských 23 971 na 24 795 lidí. Počet nehod byl ale meziročně nižší, předběžně klesl na 85 258. V roce 2024 se stalo podle celoroční statistiky víc než 92 000 nehod.
Nejvíc lidí loni v jednom měsíci na silnicích zemřelo v září, kdy bylo obětí 59. Nejméně tragický byl březen s 19 mrtvými při dopravních nehodách.