Nepřipoutaných obětí nehod rok od roku přibývá. Nedisciplinovanost je stále stejná

Loni na českých silnicích zemřelo 68 lidí, kteří nebyli v autě připoutáni bezpečnostním pásem. Je to druhý nejnižší počet od roku 2011, ale meziročně počet obětí vzrostl o 11 procent, informuje Besip. Na českých silnicích zemřelo v roce 2025 celkem 421 lidí. Nejrizikovější skupiny jsou lidé ve věku 25 až 34 let a 45 až 54 let, většina tragických nehod se stala ve dne mimo obce.
Složky IZS zasahují u nehody hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Jednotky IZS Zlínského kraje zasahují u dopravní nehody. (24. dubna 2026)
Na 1000 nehod s účastí nepřipoutaných lidí připadá 31,4 usmrcených, zatímco u připoutaných osob je to 2,6. Nejčastějšími důvody tragických nehod jsou nepřiměřená rychlost, často v kombinaci s nepozorností nebo nesprávným způsobem jízdy.

Češi podle mezinárodního průzkumu zaostávají za evropským průměrem v používání pásů. Nepřipoutání za jízdy přiznalo 23,8 procenta českých řidičů, zatímco evropský průměr je 15 procent. Na zadních sedadlech nepoužívá pás až 46 procent cestujících, lidé na těchto sedadlech tvořili loni přes polovinu usmrcených nepřipoutaných osob. Analýzy prováděné ministerstvem a Centrem dopravního výzkumu (CDV) přitom potvrzují zásadní význam bezpečnostních pásů při nárazu, přesto se celkově míra nepřipoutání dlouhodobě výrazně nemění.

„Oproti připoutaným u nich dochází ke zranění již při nehodách od intenzit nárazu převyšujících cca 51 km/h vždy, vznik těžkých zranění je patrný ve vyšší míře (více než deset procent) již od intenzit nárazu v rozmezí 26 až 50 km/h. Nad 75 km/h je výskyt úmrtí cca trojnásobný,“ uvedla Kateřina Bucsuházy z CDV.

Pásy je podle Besipu důležité používat na všech místech v autě i na krátké vzdálenosti a dále doporučuje v autě upevnit i všechny předměty. „Nespoléhejte na to, že na možný střet stihnete zareagovat – nestačí se pevně držet. Nespoléhejte na to, že při nehodě udržíte dítě,“ varuje Besip.

V roce 2025 se v polovině českých krajů nepodařilo naplnit strategii Besip pro roky 2021 až 2030, jejímž cílem je snížení počtu usmrcených a těžce raněných na polovinu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je prioritou pokračovat v prevenci a zvyšovat povědomí o osobní odpovědnost všech účastníků provozu. Na důležitost používání pásů jsou zaměřené kampaně, které cílí na všechny věkové skupiny.

„Vedle mediálních aktivit posilujeme i spolupráci s Policií České republiky a krajskými koordinátory, a to zejména v oblastech s nejvyšším výskytem závažných nehod. Klíčovou roli hraje také vzdělávání a práce s mladými řidiči,“ uvedl vedoucí oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí, o 17 méně než předloni a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky. Stalo se 85.518 nehod, meziročně o 6699 méně.

Nepřipoutaných obětí nehod rok od roku přibývá. Nedisciplinovanost je stále stejná

