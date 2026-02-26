Těžba skončila, teď jde o stamiliony. Obce kolem lomu ČSA čekají na peníze na rozvoj

Václav Janouš
  8:09
Uhlí v obřím lomu ČSA pod zámkem Jezeří na Mostecku nyní zaplavuje voda. Skončila zde těžba, která tu začala v devatenáctém století. Na scénu přichází klíčová otázka: jak znovu nastartovat život na území mezi Mostem a Jirkovem? A hlavně: obce čekají, až stát vypíše dotace, díky kterým by mohly ze Státního fondu životního prostředí získat peníze na infrastrukturu a svůj rozvoj.
Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Povrchový hnědouhelný lom ČSA. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zámek Jezeří se nachází přímo nad uhelným dolem ČSA (dříve Lom Vrbenský/Dukla)....


Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...
Větší část lomu mají zrekultivovat a sanovat těžaři, tedy společnost Sev.en Česká energie Pavla Tykače. Za pomoci člověka tu vznikají louky, lesy. Třetina území se naopak stala národní přírodní památkou, kde bude uplatňován princip založený na přirozeném zmlazení, sukcesi. To schválila už před dvěma lety vláda. Kromě toho, že jde o moderní přístup, je to méně nákladná varianta oproti technickým rekultivacím.

A v tom je jádro sporu – přirozená obnova území snižuje náklady oproti původně plánovaným technickým řešením a otázkou tak je, kde mají skončit úspory z rekultivace. Těžaři se tak nyní dohadují se státem o výkladu dohod z minulosti a výši finančních prostředků.

Už v minulosti přitom argumentovala Agentura ochrany přírody a krajiny, že technické rekultivace vedou k jednotvárným lesním nebo zemědělským plochám, které jsou pak choulostivé například na sucho, proti tomu přírodní obnova vytvoří pestrou krajinu, která se lépe adaptuje na změny.

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Rozdíl půl miliardy

Těžební společnost nyní slibuje, že úsporu, zhruba 466 milionů korun, předá státu formou daru v pozemcích, daních a financích. A tvrdí, že do rekultivace jámy lomu ČSA musí nainvestovat ještě 1,8 miliardy korun, původně plánovaných bylo 2,3 miliardy. Z toho vychází právě rozdíl – úspora.

„Rozdíl 500 milionů korun si nenecháme, ačkoliv bychom mohli. Vláda schválila, že úspora bude předána ve formě pozemků, daně a peněžního příspěvku. Hodnota pozemků byla pro příspěvek státu oceněna nezávislými znalci již v roce 2024, kdy si samostatný posudek vypracoval stát i my. Hodnota z obou posudků se výrazně nelišila,“ uvedl generální ředitel těžebních společností ze skupiny Sev.en Česká energie Petr Lenc. Stát si přesto nyní nechává zpracovat další znalecký posudek.

Stát má získat příspěvek 213 milionů korun, daň má činit 98 milionů a pozemky mají mít hodnotu 156 milionů korun. „V říjnu 2025 jsme podle ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se Státním fondem životního prostředí jako příjemcem příspěvku zaslali výzvu k uzavření smlouvy. Kdy bude připraven výstup, v současné době nevíme, stále však deklarujeme, že jsme připraveni o těchto materiálech diskutovat a poskytovat potřebnou součinnost k uzavření smlouvy,“ řekl ředitel Lenc.


Zámek Jezeří se nachází přímo nad uhelným dolem ČSA (dříve Lom Vrbenský/Dukla). (10. listopadu 2025)


Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popisoval před dvěma lety, že je to dobrá zpráva právě pro obce. „Je to vlastně nejlepší win-win situace, kdy těžařská firma dostojí svým závazkům, příroda se postará o obnovu území a místní obce získají prostředky,“ řekl Hladík.

Byty, silnice i školy

Na peníze na investice netrpělivě čekají právě starostové obcí v území, kteří ale rychlost, s jakou se k nim finance dostanou, v tuto chvíli nejsou schopni ovlivnit. Mají přitom připravené projekty, na které by chtěli získat peníze právě prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a postavit tak bytové domy, domy s pečovatelskou službou, silnice, základní školy i třeba společenské domy.

„Jsme připraveni se spoustou projektů, čekáme jen, až stát vypíše dotační výzvy, a můžeme se hlásit,“ říká starosta obce Vrskmaň Václav Hora. Starosta sousední Vysoké Pece Milan Čapek mluví stejně. „Máme v zásobníku projektů třeba výstavbu mateřské a základní školy s tělocvičnou, což považujeme za pilíř nové infrastruktury, aby tu lidé zůstávali. Věřím, že ještě v letošním prvním pololetí žádost o peníze podáme,“ popisuje starosta Čapek s tím, že peníze jsou samozřejmě nenárokové.

Unikát, kam zavítal i orel mořský. V lomu ČSA dotěžují uhlí, vzniká nové jezero

Změnu plánu rekultivací schválila vláda, národní přírodní památkou vyhlásilo ministerstvo lom v říjnu. Úřady nyní přezkoumávají právě rozhodnutí o změně sanace. „Po potvrzení rozhodnutí proběhnou další jednání mezi ministerstvem a společností Sev.en. Všechny prostředky ušetřené díky přirozené rekultivaci by měly využít obce,“ řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

„Těžba jako taková už skončila. V rámci sanací dotěžujeme zbytky uhelné sloje. V těžbě v lomu ČSA jsme došli až na územní ekologické limity, které stanovila vláda v roce 1991. Přestože za nimi jsou miliony tun nejkvalitnějšího uhlí, které je v Česku k mání, dál těžit nemůžeme, a tak končíme,“ říká ředitel Lenc.

