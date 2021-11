Janouškovi hrozí dalších až osm let vězení, za vysávání pojišťoven

Mezi obviněnými v kauze neoprávněných úhrad od zdravotních pojišťoven jsou také Janouškův spolupracovník Luboš Pašek, podnikatel Petr Ullrich a lékařka Soňa Peková. Právě lékařku chce žalobce poslat za mříže na 7,5 až 8,5 roku, další tři obžalované by podle něj měl soud potrestat nepodmíněnými tresty od sedmi do devíti let.

Laboratoř Chambon prováděla genetické krevní testy pacientů pro nemocnice. Mezi lety 2009 až 2010 měli podnikatelé údajně neoprávněně vylákat velké úhrady z šesti pojišťoven. Mezi nimi údajně byly Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Přijít si měli až na 239 milionů korun, dalších 77 milionů si pak chtěli naúčtovat.

Peková podle žalobce „zatajila skutečnou povahu vyšetření“, které Chambon vykonávala. „Činila tak záměrně,“ uvedl v závěrečné řeči. Společnost pak podle něj zasílala pojišťovnám takové informace, na základě kterých nemohly zjistit, co laboratoř dělá.



Lobbista Janoušek ve společnosti působil jako akcionář s vysokou mzdou, kterou měl dle svého advokáta řádně danit. Ve společnosti se nechal formálně zaměstnat jako ekonomicko-právní poradce. Od června 2009 do ledna 2011 si nechal vyplatit 62,5 milionu korun. Je obžalován z podílnictví a hrozí mu až osmiletý trest.

Drakonické tresty?

Nejvyšší trest požaduje žalobce pro Ullricha, kterého chce poslat do vězení na osm až devět let. Paškův advokát Prokop Beneš, který se ve čtvrtek jako jediný z právníků dostal k přednesu části své závěrečné řeči, označil navrhované tresty za drakonické.



Právníci obžalovaných na počátku hlavního líčení uvedli, že v laboratoři Chambon pracovali elitní odborníci, kteří ve svém oboru představovali absolutní špičku. Společnost dělala diagnostiku nehumánního genomu. Protože na diagnostiku neexistoval v sazebníku výkonů přesný kód k proplacení pojišťovnami, účtovali stejně jako řada dalších zařízení za nejpodobnější úkon.

Nevznikla škoda, argumentují právníci

„Scestná je představa o výjimečnosti Chambon,“ prohlásil ve čtvrtek státní zástupce. Stejnou činnost jako laboratoř podle něj poskytovala i jiná zařízení.



Právníci zároveň argumentují tím, že nevznikla škoda, protože laboratoř testy reálně provedla. Policie se na Chambon zaměřila při rozsáhlé razii v roce 2013, která skončila pádem vlády premiéra Petra Nečase, a Paškovi tehdy policisté zabavili peníze a zlato za desítky milionů.



Peková prohlásila, že byla Chambon nejlepší laboratoří svého druhu a že si za jejími výkony stojí. Podnikatel Ullrich vypověděl, že firma jednala vždy transparentně, její metody pomáhaly zachraňovat životy a o její služby byl obrovský zájem ze strany nemocnic i lékařů. Janoušek se podle svého právníka Lukáše Trojana staral o investice firmy a podrobnosti o technické činnosti společnosti neznal.

Minulý týden Janoušek, který je aktuálně ve věznici v Praze Ruzyni, podal na Městský soud v Praze žádost o započítání doby přerušení z důvodu nemoci do výkonu trestu. Mluvčí soudu Adam Wenig pro iDNES.cz ve čtvrtek uvedl, že o žádosti zatím nebylo rozhodnuto.

Odsouzený Roman Janoušek po přerušení nastoupil do pražské věznice Pankrác letos v červenci. Má si odpykat 4,5 roku vězení za to, že v roce 2012 opilý autem srazil ženu a od nehody ujel. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.