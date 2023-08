Nejedlý na „rodinnou oslavu“ pozval vlivné podnikatele, včetně známých lobbistů

Než se lobbista Martin Nejedlý vydal se svou rodinou do jednoho z pražských podniků na Žižkově, tak se poradce exprezidenta sešel s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou, upozornil Deník N.

„Měl jsem s ním jednání zhruba od půl čtvrté do pěti. Hned potom odjel pryč,“ řekl pro Deník N Hrdlička. Podle něj Nejedlý mířil na pražský Žižkov, kde se odehrála zmíněná oslava. V restauraci se však objevil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jak ve čtvrtek upozornil server Seznam Zprávy.

Někteří pozvaní podnikatelé nedorazili

„Pozvali mě, ale já jsem byl v Zelené Zahradě (restaurace na Vinohradech) a pak lilo, byly kroupy a popravdě řečeno, to byl nějaký rodinný příběh Martina Nejedlého,“ řekl dále Hrdlička pro Deník N.

Přitom před deseti lety Hrdličku, který bývá označován na jednoho z pražských kmotrů, ze svých řad vyloučila ODS, později měl blízko k Věcem veřejným, SPD a SPOZ. Patřil také ke sponzorům Zemanovy prezidentské kampaně.

Mezi pozvanými byl podle serveru také Radoslav Baran, který je na Slovensku známý především díky svému podnikání v oblasti eurofondů a napojení na politiky. Na dotazy, zda na Nejedlého akci byl, nereagoval. A ani sám Nejedlý jeho účast nepotvrdil ani nevyvrátil.

Nejedlý zároveň připustil, že někteří pozvaní podnikatelé nedorazili. Jedním z nich byla například zákulisní postava plzeňské ODS Roman Jurečko. „Já jsem nyní v zahraničí, takže to stejně včera nemělo cenu. Já bych to nestihl,“ řekl Deníku N Jurečko, který stejně jako Hrdlička chodil za Nejedlým na Hrad.

„My se i po jeho odchodu z Pražského hradu normálně bavíme. My jsme ty vztahy nepřerušili, ale já to včera nestihl,“ řekl se smíchem pro Deník N Jurečko, kterého před více než deseti lety tehdejší premiér Mirek Topolánek označil za jednoho z krajských kmotrů.

Pekarová Adamová chce s Blažkem o schůzce mluvit

Na setkání v pátek reagovala na sociální síti i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Účast Pavla Blažka na narozeninách Martina Nejedlého považuji za krajně nevhodnou a s ministrem o tom budu chtít mluvit,“ uvedla s tím, že nemá ráda vzkazování přes sociální sítě nebo média. „Zároveň si naši voliči zaslouží vědět, že osobně bych od lidí tohoto typu utíkala mílovými kroky,“ dodala předsedkyně Sněmovny.

Středeční setkání v restauraci ministra spravedlnosti Blažka a lobbisty Nejedlého vyvolalo vlnu emocí. Mluvčí premiéra Václav Smolka pro iDNES.cz ve čtvrtek řekl, že Petr Fiala nepovažuje tento typ setkání za vhodný. „Bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí premiéra Petra Fialy.

Ministr spravedlnosti se dle svého vyjádření náhodou ve středu v restauraci setkal s lobbistou Nejedlým. „Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu,“ hájil se po náhodném setkání Blažek.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a lobbista Martin Nejedlý. | foto: koláž iDNES.cz

Redakce iDNES.cz ve čtvrtek oslovila i samotného Nejedlého. Ten opět zdůraznil, že schůzka byla opravdu náhodná. „Promiňte, ale připadá mi to trochu... hledat něco v tom, kde sedím s ženou, se svými dětmi a přáteli...Opravdu to krupobití a bouřka byla děsivá, což znamená, že někdo vejde dovnitř a já mám říct: ‚Prosím, nesedej si za mnou, protože jsi ministr a já jsem Martin Nejedlý.‘ To žijeme v takové době?“ reagoval.

Ohledně doby, kterou spolu u stolu strávili, Nejedlý reagoval slovy, že čas neměřil. „Vím, že má žena a děti odcházely. Do kolika jsme tam seděli, to nevím. Vím, že dvě třetiny z toho jsme opravdu měli starost, protože bouřka byla opravdu velká. Neumím říct, jak dlouho jsem tam seděl. Věřím tomu, že jsou dny, kdy se nesedí 10 minut v restauraci,“ pokračoval.

Lidé se podle něj u stolu baví o tom, co přináší život a jaké jsou prázdniny. „S tím, že se známe relativně velmi dlouze, opravdu dlouze, dlouho jsme i spolu sportovali a hráli volejbal. Věřte mi, že za 40 let máme společný okruh známých i z dob sportu, takže si najdeme témata, stejně jako vy, když půjdete s kamarádkou,“ uvedl dále Nejedlý.

Současně zdůraznil, že se s ministrem rozhodně nebavil o politice. „Rozhodně už nejsem poradce pana prezidenta (exprezidenta Miloše Zemana pozn. red.), rozhodně už nemohu nic ovlivňovat. Hledám odpověď sám pro sebe, jak se příště zachovám. Mně je to jedno, mně je líto, že teď ministr spravedlnosti musí hledat odpovědi na to, že si sedl vedle Martina Nejedlého. To je nějaká divná doba,“ dodal pro iDNES.cz.