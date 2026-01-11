„Mám silný pocit, že mi chtějí zničit pověst a vyštvat mě z porodnice, která zlepšila přístup ke klientkám. Přibývalo porodů, měsíčně jich bylo až 60. Na podzim jsme otevřeli supermoderní porodnici a čekali, že zájem ještě vzroste. V prosinci se ale odhlásily desítky žen a situace se nelepší ani v lednu. Bojím se, že časem porodnice kvůli nízkému počtu dětí skončí a všem to bude jedno,“ říká Petr Holba, donedávna zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař porodnice v Litoměřicích.
Od 1. prosince je jedním ze dvou lékařů postavených mimo službu po čtyřech komplikovaných porodech v jednom dni. Dva z nich skončily smrtí dětí. Ani u jednoho z úmrtí ale tento lékař nebyl. O skutečných důvodech toho, proč nesmí pracovat, se může jen dohadovat. Vedení mu je nesdělilo.
„Dočasné postavení zaměstnanců mimo výkon služby (překážka na straně zaměstnavatele) je v takto závažných případech standardním preventivním krokem a týká se odpovědných pracovníků daného úseku. Cílem není nikoho předem vinit, ale zajistit objektivitu interního i policejního prověřování, zjistit nezávislý pohled na systémové nastavení pracoviště a zamezit jakémukoli ovlivňování,“ uvedla mluvčí nemocnice Miloslava Kučerová na dotaz iDNES.cz.
I když někteří lékaři pochybili a rodiny se dočkaly mimosoudního odškodnění, žádná nemocnice je nesejmula tak šikanózním způsobem jako litoměřická dva své porodníky.