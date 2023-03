Ukrást Kadyrovova hřebce? Žádná legrace, bez průkazu nemá cenu, říká trenérka

Jestli by si koně mohl odvést laik, je otázkou. „Plemenní hřebci jsou hodně temperamentní a jejich povaha může být velmi prudká,“ upozorňuje zkušená chovatelka a trenérka, která svého koně Talenta dovedla až k vítězství v prestižnším dostihu Velká pardubická,

„Někteří koně jsou ostřejší, a zvlášť když jde o plemenné hřebce, je s nimi těžké pořízení,“ doplnila. Podle ní tito koně mají rádi svůj standard. „A ten bývá vysoký – dobře žerou, pořád se čistí, je o ně pečlivě postaráno,“ popsala Kabelková. Dodává, že je téměř nemožné takového koně propadat pro zájmový chov.

Plemeníci se také kvůli svému temperamentu častěji vzpouzejí. Lehké tak nemusí být ani vyvést koně ze stáje. Z té zloději hřebce jménem Zazou odvedli v noci ze 3. na 4. března. V prostorách pro ustájení někdo odstranil z posuvných dveří jistící řetěz s karabinou a i s koněm pak zmizel.

Kabelková upozorňuje, že samotné odvedení i převoz se může rychle vymknout kontrole. „Kůň by se se mohl třeba stavět na zadní, hrabat, řičet,,“ upozornila. A pokud nebude mít při převozu adekvátní box, může ho rozkopat nebo se v něm zranit. „Když koně chytí paniku nebo zlost, člověk opravdu musí přesně vědět, jak s nimi zacházet,“ varuje Kabelková.

Policisté prosí veřejnost o pomoc Policie se v souvislosti s případem obrací i směrem k veřejnosti. „Pokud někdo může ke skutku poskytnout jakékoli informace, může zavolat na linku 158 nebo se dostavit na nejbližší policejní služebnu,“ dodala Kofrová. Šestnáctiletý hnědák má na čele znak ve tvaru nepravidelné hvězdy bílé barvy a část pravé zadní nohy pod spěnkovým kloubem je rovněž barvy bílé.

Nyní je navíc začátek připouštěcí sezony, který hřebci moc dobře cítí. „O to je to s nimi složitější. Jsou nabuzení, nakrmení na to, aby připouštění zvládli. A to většinou není legrace. Samozřejmě neznám charakter tohoto koně, ale s některými je to skutečně náročné,“ podotkla.

Anglický plnokrevník, který zmizel ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku.

Dalším z aspektů, které zloději mohou značně ztížit situaci, je věk Zazoua – je mu už úctyhodných šestnáct let, a proto už je zvyklý na svůj standard a péči, kterou mu poskytovali zkušení chovatelé.

Koně by neměla přijmout žádná stáj

Velkou překážkou pro člověka, který by chtěl koně prodat, je legislativa. Jsou totiž očipovaní a plemenní hřebci navíc mají specifický průkaz původu. „Je zhruba velikosti A4 a po celém světě má stejný formát. Kůň se navíc díky čipu dá dohledat kdekoli na světě,“ popsala Kabelková. Po přečtení čipu se v systému zobrazí navíc celý rodokmen i s velmi podrobným popisem vizáže.

A bez průkazu koně nelze ani ustájit v lepší stáji. „Při jakémkoli převozu byl měl mít průkaz původu. Jestli se do něj někdo zamiloval a chce ho mít na dvorku, asi to tak fungovat může. Ale nic jiného by nešlo,“ podotkla Kabelková.

Trenérka také upozorňuje, že průkazy původu jsou většinou pečlivě uskladněné, často i zamčené. Ukrást koně včetně průkazu je tedy takřka nemožné. Také duplikáty průkazů jsou drahé a leckdy ani nejdou získat.

Rozmnožovat se dá také pouze černou plemenitbou, ale potomci by neměli průkaz původu. „Na tom by se v žádném případě vydělat nedalo. Obecně bych za tím hledala něco úplně jiného a pozadí celé věci musí vyšetřit policie,“ uzavírá Kabelková.