V listopadu spadlo nejvíc srážek od roku 1961. Zprvu déšť, pak sníh

Listopadový úhrn srážek v ČR podle něj představuje 195 procent normálu let 1991 až 2020. V Čechách v průměru napršelo 91 milimetrů, což bylo 202 procent normálu. Ve východní polovině země bylo srážek o něco méně, v průměru 81 milimetrů, tedy 180 procent normálu.

V porovnání s obvyklými hodnotami meteorologové zaznamenali v tomto měsíci nejvíce srážek v Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji, a naopak nejméně v Jihomoravském, Zlínském a Ústeckém kraji.

Nejvíce v jednom dni, 68,5 milimetru, napršelo 3. listopadu na Šeráku v okrese Jeseník. V tento den naměřily vysoké úhrny srážek i ostatní stanice v Jeseníkách, uvedli meteorologové. Koncem měsíce byl od vyšších poloh na většině stanic sníh.

Podle nedávno zveřejněných informací meteorologické služby Evropské unie Copernicus byl letošní listopad šestý teplotně rekordní měsíc v řadě. Dosud nejteplejší listopad roku 2020 překonal o 0,32 stupně Celsia. Průměrná listopadová teplota u zemského povrchu byla podle služby Copernicus 14,22 stupně, což je o 0,85 stupně více, než je průměr posledních tří desetiletí 1991 až 2020.

Průměrně 4,1 stupně

V Česku letošní listopadová průměrná teplota 4,1 stupně Celsia rekord nepřekonala a jako nejteplejší zůstává v evidenci ČHMÚ listopad roku 1963, kdy bylo v průměru 6,4 stupně. Nejchladnější jedenáctý měsíc byl v roce 1988 s průměrnou teplotou minus 0,4 stupně.

Na území Čech bylo letos v listopadu v průměru o 0,2 stupně chladněji než na Moravě a ve Slezsku, kde meteorologové v průměru naměřili 4,2 stupně.

„Výrazně teplé dny se vyskytly v listopadu několikrát, a to 2. listopadu, 14. listopadu a 20. listopadu. Ve všech uvedených dnech byla odchylka průměrné denní teploty více než plus 4,5 stupně C od normálu 1991 až 2020. Nejvyšší odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu 1991 až 2020 byla 14. listopadu, a to pět stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

Doplnil, že nejchladněji bylo koncem měsíce. Od 24. listopadu se držely průměrné denní teploty pod hodnotou normálu.

Teplotně normální byl listopad také v pražském Klementinu. Podzim tam byl ale nejteplejší od počátku měření na této stanici, tedy od roku 1775. Září i říjen totiž byly rekordně teplé.