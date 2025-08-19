Kromě toho mohli lidé maso zakoupit ve třech podnikových prodejnách výrobce. Lidé by zakoupené maso neměli konzumovat, bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Agrofert na dotaz uvedl, že záležitost prošetřil a provedl nápravná opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti při další výrobě.
„Vyšetření zjistilo ve výrobku přítomnost patogenních bakterií Listeria monocytogenes. Do tržní sítě bylo expedováno 135 kilogramů. Spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu,“ uvedli veterináři.
Jde o tepelně opracovaný masný výrobek, vakuově balený o hmotnosti 340 gramů a dva kilogramy. Datum spotřeby je 25. srpna 2025.
Podle Agrofertu byla bakterie prokázána v jedné dílčí jednotce vzorku z celkových pěti vzorků a produkt byl ihned stažen z prodeje. „Zákazníkům se omlouváme. Pokud výrobek uvedené šarže mají zákazníci doma, mohou ho vrátit v obchodě, kde ho zakoupili,“ napsal mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Veterináři zjistili, že vyexpedována byla většina šarže, na skladě zůstala čtyři balení výrobku a expedován nebyl odebraný vzorek. Stažené výrobky musí výrobce na své náklady neškodně zlikvidovat a zároveň musí provést mimořádnou sanitaci provozu a následně předložit negativní výsledky vyšetření stěrů a vzorků. Až poté bude moci pokračovat ve výrobě.
Výrobce Vodňanská drůbež měl problémy s výskytem bakterií v mase již letos v březnu, kdy veterináři odhalili listerie v kuřecích křídlech. Společnost tehdy vyrobila zhruba 670 balení, ve skladě se podařilo zadržet přes 500 balení, dalších 150 se dostalo k lidem.
Do lidského organismu se mohou bakterie dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Veterináři upozornili na to, že pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci, měli by informovat svého lékaře.