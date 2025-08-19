Drůbežárna dodala kuřecí stehna s listerií. Prodávala je Jednota, COOP i Rohlík.cz

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v úterý informovala Státní veterinární správa (SVS). Výrobek se podle správy dostal ke zhruba dvěma desítkám odběratelů, například do několika prodejen Jednota, COOP či internetového obchodu Rohlík.cz.
Balené maso v hypermarketu. Ilustrační foto

Balené maso v hypermarketu. Ilustrační foto | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Kromě toho mohli lidé maso zakoupit ve třech podnikových prodejnách výrobce. Lidé by zakoupené maso neměli konzumovat, bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Agrofert na dotaz uvedl, že záležitost prošetřil a provedl nápravná opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti při další výrobě.

„Vyšetření zjistilo ve výrobku přítomnost patogenních bakterií Listeria monocytogenes. Do tržní sítě bylo expedováno 135 kilogramů. Spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu,“ uvedli veterináři.

Firmy z Agrofertu podaly sérii stížností kvůli odepřeným dotacím. Neúspěšně

Jde o tepelně opracovaný masný výrobek, vakuově balený o hmotnosti 340 gramů a dva kilogramy. Datum spotřeby je 25. srpna 2025.

Podle Agrofertu byla bakterie prokázána v jedné dílčí jednotce vzorku z celkových pěti vzorků a produkt byl ihned stažen z prodeje. „Zákazníkům se omlouváme. Pokud výrobek uvedené šarže mají zákazníci doma, mohou ho vrátit v obchodě, kde ho zakoupili,“ napsal mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Veterináři zjistili, že vyexpedována byla většina šarže, na skladě zůstala čtyři balení výrobku a expedován nebyl odebraný vzorek. Stažené výrobky musí výrobce na své náklady neškodně zlikvidovat a zároveň musí provést mimořádnou sanitaci provozu a následně předložit negativní výsledky vyšetření stěrů a vzorků. Až poté bude moci pokračovat ve výrobě.

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Výrobce Vodňanská drůbež měl problémy s výskytem bakterií v mase již letos v březnu, kdy veterináři odhalili listerie v kuřecích křídlech. Společnost tehdy vyrobila zhruba 670 balení, ve skladě se podařilo zadržet přes 500 balení, dalších 150 se dostalo k lidem.

Do lidského organismu se mohou bakterie dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Veterináři upozornili na to, že pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci, měli by informovat svého lékaře.

