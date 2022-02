Ministru Lipavskému vyšel pozitivní test na covid, pracuje z domova

„Pan ministr plně pracuje z domova. Na osobních schůzkách, kde není možný online přístup, ho zastupují náměstci ministra. V případě agendy bezpečnosti ve východní Evropě je to Martin Dvořák, který vede pracovní skupinu k bezpečnostní situaci na ukrajinských hranicích s Ruskem. Ta se schází každý den už zhruba tři týdny,“ uvedla Do.

Deník N v neděli s odkazem na zdroje z ministerstva napsal, že Lipavský měl pozitivní test na koronavirus v pátek, a musel tak nastoupit do domácí izolace.

Ministerstvo zahraničí o víkendu opakovaně varovalo před cestami na Ukrajinu kvůli napjaté situaci na hranicích s Ruskem. Českým občanům, kteří již v zemi jsou, doporučilo zvážit opuštění Ukrajiny.

Pokud k tomu budou chtít využít letecké dopravy, měli by tak učinit bezodkladně vzhledem k možnému omezení či pozastavení služeb aerolinek. Na českém velvyslanectví v Kyjevě zůstává 29 lidí, poslední rodinní příslušníci diplomatů měli ze země odjet dnes večer.

Během epidemie se už koronavirem nakazila řada politiků, včetně prezidenta Miloše Zemana i několika členů předchozí vlády. Podle dostupných informací byli buď bez příznaků, nebo měli mírnější průběh nemoci a léčili se doma. Například 4. února oznámil ministr kultury Martin Baxa, že měl pozitivní test na covid-19 a příští dny bude pracovat z domova.

Koronavirem se nakazil také ministr zemědělství Zdeněk Nekula, a to ještě jako kandidát na vládní funkci. Právě kvůli izolaci ho Zeman nejmenoval jako ostatní členy vlády 17. prosince, ale až 3. ledna.

U Zemana se koronavirus prokázal loni koncem listopadu vzápětí poté, co se skoro po dvou měsících přesunul z Ústřední vojenské nemocnice do domácího ošetřování na zámku v Lánech. Prezident, který byl po třetí dávce očkování, se vrátil do nemocnice, kde dostal protilátky. Příznaky neměl, proto ho lékaři propustili do Lán, kde následující dva týdny v izolaci přijímal uchazeče o místo ve Fialově vládě v prostoru odděleném plexisklem.

Pokud je člověk bez příznaků, trvá nyní izolace nakažených i karanténa jejich blízkých kontaktů pět dnů. Od 19. února nebude už po rizikovém kontaktu povinná karanténa. Zároveň se izolace prodlouží z pěti na sedm dní.