Vlastní farma nebo projekt u oceánu v Kanadě. Majitelé areálu Lipno dál investují

Lenka D. Jančarová
  0:01
Když na konci 90. let vznikla firma Lipno Servis a o rok později Conduco, nikdo nečekal, že v neprosperující obci u lipenského jezera vyroste vyhledávané horské středisko. Česká rodinná firma teď provozuje kromě skiareálu Lipno i hotel, restauraci, vlastní řeznictví nebo třeba farmu. V nové epizodě podcastu Brand+ o tom mluvil ředitel společnosti Matěj Kratochvíl.
Matěj Kratochvíl, ředitel společnosti Lipno servis

Matěj Kratochvíl, ředitel společnosti Lipno servis | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ve skiarálu Lipno už stojí sněžná děla na značkách a vedení netrpělivě vyhlíží začátek zimní sezóny. „Bohužel neovlivníme, kdy se začne na Lipně lyžovat. Náš nejzazší termín je 20. prosince, ale věřím, že se to podaří i dřív v řádu dnů či týdnů. Průměrně je to někdy po Mikuláši, to znamená kolem 10. prosince,“ vysvětluje ředitel areálu Matěj Kratochvíl. Náklady na energie a celkový provoz lyžařského střediska sice neustále rostou, ale ceny skipassů zůstanou nadcházející sezónu stejné. Skiareálu se osvědčil dynamický ceník a bude s ním pracovat i letošní zimu. Pro návštěvníky to znamená, že čím dříve si koupí permanentku nebo vstupenku na některou z atrakcí, tím méně zaplatí.

„U letenek nebo na Bookingu jsme na to zvyklí desítky let, za mě už je to standart v celé Evropě, následujeme trend, zavedli jsme to i v létě. Klient, který neváhá a kupuje, tak dostane nějaký benefit, naopak je tady i klient, který se chce rozhodnout podle počasí, potom je ale cena nejvyšší, když je hezky. Řekli jsme si, že nebudeme zdražovat, ale využíváme plovoucí ceny,“ říká Kratochvíl. Nadále ale platí, že když si přijde zalyžovat dospělý s dítětem, tak za dítě zaplatí poloviční cenu.

V zimě na lipenských sjezdovkách lyžovalo zhruba 130 tisíc lyžařů, ve srovnání s předcházející sezonou je to o 50 procent víc. Pod společnost Conduco spadají turistické i ubytovací provozy kolem lipenského jezera, jako jsou sjezdovky, Stezka v korunách stromů, Království lesa, restaurace Stodola nebo hotel Element. Majitelé areálu se ale zapojili i do výstavby střediska Cape Smokey v Kanadě, což by mělo být ideální místo pro rodinnou dovolenou.

Trendem jsou kratší pobyty

Nejvíce investic směřuje vedení střediska do infrastruktury areálu a do techniky, která neodmyslitelně patří k celému provozu. Třeba loni představil areál Lipno nejmodernější rolbu v Česku, která umí prostřednictvím technologie skenovat sníh. To zvyšuje především efektivitu práce. „Řidič vidí, jaká je kde vrstva sněhu a rozhrnuje to jenom tam, kde je ho málo. Ušetří mu to kilometry navíc. Jedna věc je, kdy už je zasněženo a už je vytvořená nějaká vrstva. Ale už v první fázi zasněžování to hraje velkou roli,“ vysvětluje ředitel areálu a dodává, že nejlepší je kombinace přírodního a technického sněhu. Zároveň je ale nucený neustále vyvracet mýty ohledně technického sněhu a jeho vlivu na životní prostředí.

„Technický sníh je jenom voda, vzduch a mráz, to je všechno. Nic se tam nepřidává. Za sezonu snížíme hladinu Lipna jenom o milimetry za předpokladu, že by byla statická. Technický sníh vypadá úplně jinak a v kombinaci s přírodním vytváří ideální kombinaci. Všichni chceme přírodní prašan, ale moc dobře víme, co se s ním stane druhý den a jaké se na sjezdovce vytvoří muldy,“ vysvětluje během rozhovoru Kratochvíl.

Sjezdovky jako ideální pastviny

V minulém hospodářském roce, což je od loňského května do letošního dubna, činil obrat celého areálu půl miliardy korun. To je o 25 procent více v porovnání s přechozími sezónami. Trendem byly kratší pobyty v délce tří až čtyř nocí. Turisté ze zahraničí tvořili přibližně 20 až 30 procent. Stoupal zájem návštěvníků z Horního Rakouska a Bavorska, dodal Kratochvíl.

Jak už bylo zmíněno, kromě lipenských sjezdovek lákají provozovatelé horského areálu třeba i na Stezku v korunách stromů nebo k návštěvě restaurace Stodola. S tím souvisí i nedávný vznik vlastního řeznictví a farmy. „Založili jsme farmu, protože sjezdovky nejsou nic jiného než pastviny. Máme tam ovce, tak jak to bylo i v minulosti. Teď to má krásný charakter klasické šumavské louky, zase tam kvetou typické rostliny pro tuto oblast, protože ovce spásají a za sebou rovnou hnojí,“ uzavírá Kratochvíl. Díky tomu mohou hostům na snídani nabídnout třeba vlastní šunku přímo od řezníka.

Mezi poslední projekty firmy Conduco patří třeba i takzvaná první pomoc pro cyklisty. Od letošního června si mohou cyklisté na Lipensku přivolat SOS svoz v případě havárie, technického problému, extrémně špatného počasí nebo při vybití baterie na kole. Na platformě KolemKolem je číslo, kam si lze zavolat, a dojede k němu dodávka. Pokud půjde věc vyřešit na místě, technik to udělá, pokud ne, naloží a odveze k ubytování nebo do servisu.

