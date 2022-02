Lipavský se solidarizoval s Ukrajinou, Hamáček či Pekarová s ním

Český ministr si pochvaloval, že se tříčlenné ministerské delegaci podařilo v Kyjevě dosáhnout přijetí na nejvyšší úrovni, včetně prezidenta. Zelenského Lipavský na jednání ujistil, že česká diplomacie usiluje o jednotu Ukrajiny a ochranu její územní celistvosti.

„Tato cesta je velkým symbolickým gestem. Bezpečnost Ukrajiny znamená bezpečnost celé Evropy. Jestliže si Ukrajina vybrala evropskou cestu a západní orientaci, měla by mít možnost naplnit svůj sen,“ uvedl český ministr pro ukrajinská média.

Během Lipavského cesty na Ukrajinu se na sociálních sítích začaly hojně objevovat posměšné komentáře k ministrovým fotkám z linie dotyku v Luhanské oblasti. Lidé si utahovali z jeho vzhledu ve vojenské helmě a vestě, mezi nimi například poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Zvedla se však také vlna hájících reakcí, zejména od koaličních politiků. Na Twitteru začali sdílet vlastní fotky v ochranných přilbách a vestách. „Kdo z politiků nemá fotku v helmě a vestě, ať hodí kamenem. Není to o stylové fotce, ale o bezpečnosti,“ napsala předsedkyně Poslanecké sněmovny šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Přidala se k ní i ministryně obrany Jana Černochová z ODS. „Když to máte konečně na sobě, je vám v tom hrozný vedro, škrábe to a je to i těžký… pak je vám úplně fuk, jak v tom vypadáte. Předpis je předpis,“ uvedla.

„Tak sexy jako Mirek Topolánek už tady stejně nikdo nebude,“ podotkla Černochová. I expremiér Topolánek sdílel svou fotografii v helmě a vestě. . Do debaty pak přispěl fotkou ve výstroji i bývalý ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, který jinak od rozpuštění minulé vlády zachovává na sociálních sítích mlčenlivost.

Europoslanec z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský vyzval k uzavření kauzy odkazem na fotografie, jak v tankistických kuklách vypadali expremiér Andrej Babiš a bývalá ministryně financí Alena Schillerová, nebo v helmě prezident Miloš Zeman.