Ruské imperiální ambice nemají hranic, musí se mu stanovit, míní Lipavský

„Porážka Ukrajiny by Rusku přinesla nové zdroje a otevřela by bránu pro další ‚speciální vojenské operace‘ ve střední a východní Evropě,“ uvedl Lipavský v narážce na termín, kterým Moskva svou válku na Ukrajině oficiálně označuje.

Hranice ruským imperiálním ambicím je podle šéfa české diplomacie třeba stanovit. „Válka na Ukrajině je také naší válkou. V sázce je naše budoucnost,“ prohlásil. „Pokud Rusku dovolíme zničit Ukrajinu, pokud jeho agrese zůstane nepotrestána, budou ho následovat další predátoři po celém světě,“ dodal.

Evropané podle Lipavského, jehož projev připomněl i vstup Česka do NATO před 25 lety, po skončení studené války dlouho trpěli „strategickou prokrastinací“. „Věřili jsme, že pád komunismu přinesl éru míru, demokracie a prosperity,“ poznamenal osmatřicetiletý politik, podle něhož to však vedlo k přehlížení jasných varování, ať už to byla ruská válka v Gruzii, anexe Krymu nebo zabíjení oponentů moskevského režimu.

V rozhovoru s českými novináři zmínil Lipavský i únorovou smrt ruského opozičního politika Alexeje Navalného, jehož podle něj Putinův režim „zavraždil“, protože se nebál postavit „Putinově totalitě“, která podle Lipavského „víceméně již všechny (odpůrce) vyhnala nebo pozabíjela“. Navalnyj bude v pátek pohřben v Moskvě.

„Evropa ještě snila o věčném míru, zatímco Moskva už byla v geopolitickém konfliktu s Evropou,“ podotkl šéf české diplomacie. Ke probuzení podle něj vedl až útok na celou Ukrajinu před dvěma lety, kdy Západ konečně pochopil, že cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je zničit evropskou bezpečnostní architekturu a nově ji uspořádat tak, aby vyhovovala Rusku.

Další mocností, která usiluje o změnu na pravidlech založeného mezinárodního řádu, je podle Lipavského Čína. „Čínská zahraniční politika je stále agresivnější,“ uvedl a připomněl varování Pekingu, že by mohl použít vojenskou sílu proti Tchaj-wanu. „Žijeme v nebezpečné době,“ řekl také.

Z rozhovorů s japonskými představiteli si český ministr podle svých slov odnesl poznání, že z možného konfliktu na Tchaj-wanu v ostrovní zemi panuje velká obava, nicméně všichni se snaží zasazovat o udržení statu quo, aby nedošlo k vojenské eskalaci. Tokio se zároveň snaží omezovat svou závislost na Číně.

Český ministr do Japonska dorazil po návštěvách Indie a Austrálie. Z Tokia se v sobotu vydá do Ósaky, kde zhlédne místo, kde se bude nacházet český pavilon při světové výstavě Expo 2025. Harmonogram jeho výstavby v tuto chvíli podle Lipavského není ohrožen.