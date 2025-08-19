Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru

„Další krok k míru dnes pod vedením prezidenta Trumpa a evropských lídrů. Teď je čas, aby Putin přestal odpalovat rakety, přestal zabíjet děti a usedl k jednacímu stolu,“ uvedl doslova ministr zahraničí Lipavský na sociální síti X.
Stalo se tak poté, co americký prezident Donald Trump po několikahodinovém jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a zástupci Evropy v Bílém domě oznámil, že začal s přípravami na schůzku prezidentů Ukrajiny a Ruska. Po tomto setkání by podle něj následovalo třístranné jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině s jeho účastí. Trump také uvedl, že na jednání se diskutovalo o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které by poskytly různé evropské země ve spolupráci s USA.
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) setkání zatím nepřineslo zásadní průlom, přesto bylo důležité. Zaznělo, že USA a evropské státy jsou připraveny dát Ukrajině bezpečnostní garance, sdělil.
„Ukončení ruské agrese na Ukrajině si přejeme všichni od jejího začátku. Mohl by to zařídit ruský prezident Putin vlastně okamžitě, tak jako ji sám začal. Zatím je ale nutné hledat jiné cesty,“ poznamenal Dvořák. Setkání podle něj nepřineslo zásadní průlom, ale i přesto bylo důležité.
„Zaznělo, že USA a evropské státy jsou připraveny dát Ukrajině bezpečnostní garance, a to včetně přítomnosti amerických vojáků. Přibližuje se zřejmě i možnost osobního jednání mezi Putinem a Zelenským za Trumpovy asistence,“ vyjmenoval ministr pro evropské záležitosti.
Pokročit dál směrem ke spravedlivému a udržitelnému míru ale podle něj nebude možné bez dalšího tlaku na Rusko. „S jakoukoliv dohodou ohledně územních požadavků ovšem musí souhlasit především Ukrajinci. Je to jejich země a jejich rozhodnutí. Do té doby musíme a budeme Ukrajince dál podporovat,“ dodal Dvořák.
Trump informoval Putina o svém jednání se Zelenským a Evropany v asi 40 minut trvajícím telefonátu, oznámil v noci podle světových agentur Kreml. Oba prezidenti se domluvili, že nadále zůstanou v těsném kontaktu ohledně Ukrajiny a dalších aktuálních otázek, a také posuzovali možnost zvýšení úrovně zastoupení Moskvy a Kyjeva při přímých rusko-ukrajinských rozhovorech, informoval novináře podle ruských agentur Putinův poradce Jurij Ušakov.