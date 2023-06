Rusko je vnitřně rozhádané, řekl Lipavský. Ministři EU přidali peníze na zbraně

Do Lucemburku se v pondělí sjeli ministři zahraničních věcí členských států EU. Setkávají se v rámci pravidelného jednání, které mají každý měsíc. Na programu měli jako první bod mimořádnou debatu týkající se víkendových událostí v Rusku, kdy se skupina vedená bývalým blízkým spolupracovníkem prezidenta Vladimira Putina Jevgenijem Prigožinem o pokusila o ozbrojenou vzpouru.

Prigožinovi žoldnéři sice od záměru v neděli nakonec upustili, vývoj v Rusku je však podle zástupců unijních vlád nadále těžko odhadnutelný. „Vzpoura žoldnéřů z Wagnerovy skupiny odhalila problémy vojenské moci Ruska, jehož politickou stabilitu narušuje vedení agrese na Ukrajině,“ komentoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Borrell dále upozornil, že je důležité nadále nepolevovat v podpoře Ukrajiny. Ukrajinský ministr Dmytro Kuleba, který se k jednání připojil na dálku, vyzval evropskou sedmadvacítku, aby urychlila ruskou porážku posílením dodávek zbraní jeho zemi.

„Je to bezprecedentní situace. To, co jsme zažili o víkendu, opravdu ukázalo, jak je Rusko vnitřně rozhádané. Těžko soudit, jaký bude další vývoj, ale musíme myslet především na sebe a na naši bezpečnost,“ upozornil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

„Z toho vyplývá, že Rusko představuje a bude představovat významnou bezpečnostní hrozbu, i tak jsme hovořili na radě ministrů zahraničních věcí jménem Česka. Nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny,“ řekl Lipavský.

Rada ministrů také schválila navýšení financí do fondu, ze kterého se nakupují i zbraně pro Ukrajinu. Celkový objem takzvaného Evropského mírového nástroje, který je nezávislý na unijním rozpočtu, by měl stoupnout na přibližně 12 miliard eur (83 miliard korun).

Podle Borrella, který radě pro zahraniční věci předsedá, by peníze v souladu s původním účelem fondu měly putovat i na nákup vojenského materiálu pro další partnerské země. Nyní se fond používá především na podporu Ukrajiny.

Česko s navýšením souhlasilo. „Jsou to finanční prostředky, které prokazatelně již šly na podporu Ukrajině. To navýšení dovolí, aby Evropský mírový nástroj sloužil také pro další politiky v jiných částech světa, například v Africe. Ale samozřejmě bude také dál používán i pro Ukrajinu,“ komentoval ministr Lipavský.

„Česko velmi úspěšně čerpalo z tohoto nástroje, já to tedy vnímám jako velmi dobrou zprávu, že rada ministrů zahraničních věcí formálně naplnila rozhodnutí Evropské rady. Je to velmi dobrá zpráva pro bezpečnost Evropy, pro bezpečnost Česka, “ doplnil Lipavský.

Ministři také potvrdili 11. sankční balíček, který má především bránit obcházení již platných sankcí. „Já jsem rád, že tam je především dlouhý seznam jmen osob, které se osobně podílely na soudním divadle, které vedlo k uvěznění Vladimira Kara-Murzy (ruský opoziční představitel, pozn.red.),“ upozornil Lipavský, který na jeho uvěznění už dříve upozornil.