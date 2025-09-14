Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský

  10:43
Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci (NATO) zůstávají ve střehu, Česko podporuje další protiruské sankce. Na síti X to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský poté, co v sobotu rumunský vzdušný prostor narušil dron.
Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na konferenci Naše bezpečnost není...

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (18. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku
Czesniki, Lublinské vojvodství. Polský policista u trosek sestřeleného dronu....
Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
Ruské ozbrojené síly se účastní vojenských cvičení Západ-2025 na utajeném...
Polsko s pomocí NATO v sobotu nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic. Operace trvala asi dvě hodiny. Pohotovost ve středu mělo také rumunské letectvo, které vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16, když jeho vzdušný prostor u hranic s Ukrajinou narušil dron.

„Rusko dále provokuje. Včera v noci šlo o Rumunsko. Na ruské ‚omyly‘ nevěřím. Jako spojenci v NATO zůstáváme ve střehu. Rusko musí za provokace proti NATO zaplatit konkrétní cenu. Proto Česko podporuje další sankce,“ uvedl šéf české diplomacie.

Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.

Polsko bylo kvůli ruským dronům v pohotovosti, stíhačky vzlétly i v Rumunsku

Česká republika rovněž již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Čeští vojáci se třemi vrtulníky by mohli být do Polska vysláni do tří dnů, uvedla ve čtvrtek ministryně obrany Jana Černochová.

14. září 2025

