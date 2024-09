Lipavský podporuje vedení Pirátů, změny strany považuje ale za nutné

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) podporuje nynější vedení Pirátů včetně předsedy a vicepremiéra Ivana Bartoše. Řekl to cestou do Spojených států, kam doprovází prezidenta Petra Pavla. Lipavský by považoval za krátkozraké, kdyby se neúspěch ve 12 krajích „hodil“ jen na vedení. Výsledek Pirátů však hodnotí jako extrémně špatný a připouští, že je nutné provést nějaké změny.