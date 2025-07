Prezident Petr Pavel se vyjádřil ke konci koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Podle svých slov situaci kolem něj nepovažuje za srozumitelnou a nerozumí tomu, co je v pozadí,...

Vrchní soud v Olomouci ve středu potvrdil trest 16 let vězení jednadvacetiletému Danielu Štěpánovi, který loni v Brně ubodal muže. Mladík se k činu přiznal, ale odvolal se proti výši trestu i proti...

Na hlavním tahu z Hradce Králové do Trutnova začala pětiměsíční rekonstrukce silnice. V Choustníkově Hradišti, jehož centrem vede frekventovaný tah na Krkonoše, opraví most, chodníky a autobusové...

Vydatná nálož drum & bassu. U jezera Most začne festival Let It Roll

Největší drum & bassový festival planety Let It Roll se blíží. Brány se poprvé otevřou ve čtvrtek 31. července s několika novinkami. Nově se přesouvá k jezeru Most a s touto změnou přichází i odlišný...