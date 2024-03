Lipavský potká slovenského ministra zahraničí, jenž si třásl rukou s Lavrovem

Lipavský bud mít příležitost se ptát šéfa slovenské diplomacie Juraje Blanáre, o čem v turecké Antalyi jednal s ruským ministrem zahraničí Sergejev Lavrovem.

Změny na Slovensku po nástupu vlády Roberta Fica, který otáčí zahraniční politiku své země východním směrem, přiměly českou vládu přehodnocovat vztahy s bývalým federálním partnerem. „Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili společné zasedání české a slovenské vlády,“ oznámil po jednání vlády premiér Petr Fiala. Lipavský výslovně zmínil jednání Blanára s Lavrovem, s nímž se setkal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

„Naši partneři doslova na druhé straně zeměkoule, na druhém konci světa rozumí tomu, že bezpečnost Evropy ovlivňuje bezpečnost celého světa. Proto mě mrzí, že kolegové na Slovensku to nevidí úplně stejně,“ řekl Lipavský po jednání české vlády, na němž kabinet přistoupil k odložení mezivládních konzultací se Slovenskem na neurčito.

Předcházela schůzka Lipavský – Sikorski

Ve středu se samostatně sešli v Černínském paláci Lipavský a polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Shodli se, že Česko a Polsko by měly posílit spolupráci v bezpečnostní oblasti. Evropa je dnes v ohrožení a je nutné umět na to reagovat, řekl Lipavský. Obě země podle něj ví, co znamená ruský imperialismus a že se nezastaví na Ukrajině.

Šéf české diplomacie poděkoval svému protějšku za podporu české iniciativy na dodávky munice Ukrajině, obě země podle něj stojí v čele pomoci Ruskem napadené zemi. Česko i Polsko také podporují návrh Evropské komise na to, aby byly peníze výnosů z ruských aktiv zmrazených v Evropě využity na pomoc Ukrajině. Podle Sikorského by kromě podpory poválečné rekonstrukce Ukrajiny peníze mohly jít ukrajinským vzdušným silám.

Hledání společného jmenovatele ve V4 není nyní úplně jednoduché, řekl Lipavský po schůzce. Podle Sikorského je V4 dobrým fórem pro koordinaci v různých oblastech, například v zemědělství či průmyslu. Na žádost Maďarska se bude navyšovat rozpočet Mezinárodního visegrádského fondu. „Jsem zastánce toho, že formát má smysl,“ řekl Lipavský.

Rozpory ukázala schůzka premiérů V4

To, že se politici zemí V4 neshodnou v hodnocení Putinovy války proti Ukrajině, demonstrovali i po jednání premiérů Česka, Polska, Slovenska a Maďarska na konci února v Praze.

„Jsou mezi námi rozdíly, a ty rozdíly se nezměnily,“ řekl premiér Petr Fiala po zhruba tříhodinovém jednání s Robertem Ficem, Viktorem Orbánem a Donaldem Tuskem.

„Pravda je taková, že Putin je válečným zločincem,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk. Není prostor pro vyjednávání, kdo je agresorem a kdo je obětí.

„Co se týče válečné viny, o tom se rozhoduje po válce,“ oponoval mu mu maďarský premiér Viktor Orbán.

Stejně jako šéfové diplomacií Česka a Polska před setkáním premiérů V4 jednali separátně také Fiala a Tusk.