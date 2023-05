Chceme spravedlivý mír, chápeme krok proti Rusku, ujistil slovenský ministr

Uvedli to po setkání v Praze, kam Wlachovský vyrazil na první cestu po pondělním jmenování slovenského kabinetu.

Lipavský řekl, že debata se týkala bilaterální spolupráce i kontaktů v dalších formátech středoevropské spolupráce. Ministři mluvili také o bezpečnostních otázkách včetně ruské agrese na Ukrajině.

„Opakovaně říkám, že podpora Ukrajiny na mezinárodně-politickém poli musí pokračovat,“ uvedl Lipavský. Podle Wlachovského se s novou vládou nemění ani slovenský postoj. „Chceme nadále pomáhat Ukrajině a spravedlivý mír,“ řekl.

Mezi tématy byly i dezinformace, což je podle Wlachovského oblast, kterou Slovensko po deset let zanedbávalo a nyní je rakovinou tamního prostředí. „Dezinformační ekosystém na Slovensku je velmi nebezpečný, je to velký úkol pro jakoukoliv vládu,“ řekl slovenský ministr. Lipavský řekl, že Česko se může podělit o své zkušenosti na vládní úrovni i na úrovni občanské společnosti.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala novou vládu na začátku týdne, necelých pět měsíců před předčasnými parlamentními volbami. Slovensko poprvé vede úřednický kabinet, jehož předsedou je dosavadní viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor.

Ten ve čtvrtek oznámil, že na první zahraniční cestu vyrazí do Německa, s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) se sejde v Bratislavě na konci května při mezinárodní konferenci Globsec.

Lipavský ocenil, že první návštěva slovenského ministra mířila do Prahy. „Je to dlouhodobá konstanta, úroveň našich vztahů je světovým unikátem. Děláme vše pro to, aby to zůstalo i nadále,“ uvedl.

Wlachovský řekl, že vztah s ČR je pro Slovensko strategicky důležitý, žádného bližšího partnera nemá. „Neberme to jako samozřejmost. Dorostla nová generace, která nezažila soužití ve společném státě,“ doplnil. Chce pokračovat v projektech, které v tomto smyslu nastartoval jeho předchůdce Rastislav Káčer.

Wlachovský chápe krok Česka zrušit bezplatné užívání pozemků Rusy pro diplomatické účely

Slovenský šéf diplomacie Miroslav Wlachovský má pochopení pro krok české vlády, která ve středu zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Při páteční schůzce s Lipavským se o situaci zajímal a chce zjistit, jak je to v případě nemovitostí na slovenském území.

Vláda zrušila usnesení komunistických vlád tehdy okupovaného Československa, kterými Sovětskému svazu bezplatně poskytovalo desítky pozemků. Rusko je podle vlády i české diplomacie dlouhodobě nevyužívalo pro diplomatické účely, což bylo jednou z podmínek někdejšího rozhodnutí vlád ČSSR. Ruská diplomacie ve čtvrtek pohrozila prostřednictvím mluvčí recipročními kroky, hovoří o vydírání na státní úrovni.

Wlachovský dnes řekl, že má pro český krok pochopení. „Přijel jsem s tím, že se zeptám, jak to probíhá,“ uvedl. Plánuje zjistit, jaká je v tomto ohledu situace na Slovensku, i když předpokládá, že v době ČSSR šlo hlavně o pozemky v Praze.

Ministr zahraničí Jan Lipavský se v Praze sešel se svým novým slovenským protějškem Miroslavem Wlachovským. (19. května 2023)

„Jsem zvědavý na českou expertizu v těchto věcech, uspořádáme k tomu konzultace, pokud se to bude hodit,“ dodal. Považuje za absurdní, jaký majetek mohlo Rusko pod diplomatickým krytím využívat.

Lipavský nabídl, že Česko bude se Slovenskem sdílet své zkušenosti ohledně revize vztahů s Ruskem. „Ta usnesení jsou technicky platná i na území Slovenska, proto je to možná pro naše partnery zajímavější i z tohoto hlediska,“ uvedl. Možná spolupráce v této otázce je podle něj záležitostí konzultací na pracovní úrovni mezi ministerstvy.

Rusko podle českého kabinetu nemovitosti využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně. Česko bude proto po Rusku vyžadovat navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Rozhodnutí vlády by mohlo znamenat nárok státu vůči Rusku ve výši nižších desítek milionů korun.