Autor: ,
  14:17
„Česko důkladně studuje americký návrh na ukončení války na Ukrajině a diskutuje o něm se spojenci v takzvané koalici ochotných,“ uvedl na sociálních sítích ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS). Současný návrh by kromě ukrajinské suverenity ovlivnil také evropskou obranyschopnost.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal 28bodový návrh na ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Česko podle Lipavského návrh důkladně studuje a diskutuje o něm v koalici ochotných. Jde o skupinu asi třiceti převážně evropských zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. „Existenci plánu bereme my i naši evropští kolegové jako výchozí bod pro další jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl ministr.

Jakékoliv mírové uspořádání přímo ovlivní bezpečnost na celém evropském kontinentu na desítky let dopředu. „Musíme tedy k němu přistupovat s maximální zodpovědností, opravdu se nás to přímo týká. Zároveň platí, že evropská bezpečnost rovná se bezpečnosti české,“ uvedl. I kvůli české bezpečnosti mají podporu představitelé států E3 (Německo, Francie, Velká Británie) a další země, které už vstoupily do diplomatických jednání s USA za účelem vytvoření další verze mírového plánu, doplnil.

Česko nadále podporuje také Ukrajinu. „Která byla, je a musí zůstat účinnou evropskou hradbou pro ruské imperiální choutky. Za důležité považujeme hledání dalších zdrojů na podporu Ukrajiny a pokračující sankce omezující ruskou válečnou mašinérii,“ uvedl ministr. O Ukrajině nelze jednat bez Ukrajiny, o Evropě bez Evropy a o Česku bez Česka, dodal.

Musí si to nechat líbit, dal Trump Ukrajině lhůtu na mír. Evropští lídři si volali

Lipavský v sobotu oznámil, že o aktuální situaci a dalších krocích Evropy hovořil se šéfem ukrajinské diplomacie Andrijem Sybihou, kterého ujistil o plné podpoře Ukrajiny, či finskou ministryní zahraničí Elinou Valtonenovou. „Bezpečnost EU se odvíjí od toho, jakou bezpečnost dokážeme garantovat Ukrajině. V tom nesmí Evropa polevit,“ uvedl na síti X.

Návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá kriticky řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo.

Válka na Ukrajině

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

22. listopadu 2025  14:17

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidovali rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  14:14

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

22. listopadu 2025  14:11

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  13:23

Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

„Pokud nenastane nic mimořádného, vláda bude uspořádána v podobné době jako v roce 2021, předpokládám tedy někdy kolem půlky prosince,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pořadu Za pět...

22. listopadu 2025  13:09

Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Sledujeme online
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní. V noci na sobotu to uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody...

22. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  13:01

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)

Konání sjezdu sudetských Němců v Brně v příštím roce pokládá šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) Bernd Posselt za logický krok v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů mezi ČR a...

22. listopadu 2025  12:31

Žena bojuje se zákeřným nádorem mozku. Léčba zabírá, pojišťovna ji platit nechce

Lenka Kadeřábková se léčí s nádorem mozku pomocí metody TTF Optune.

Už pět měsíců bojuje Lenka Kadeřábková s nádorem mozku, takzvaným glioblastomem, pomocí elektrického proudu. Lékaři tumor odstranili a díky speciální léčbě je nyní žena prakticky zdravá. Vyhráno ale...

22. listopadu 2025  12:30

Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu....

22. listopadu 2025  12:29

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...

V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo...

22. listopadu 2025  11:22

Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky

Vlny narážejí na pobřeží jižního letoviska Jeju v Jižní Koreji. (20. října 2024)

Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první pohled vypadají jako čínský čaj. Ovšem pod barevným obalem s čínským znakem „čaj“ se skrývá droga...

22. listopadu 2025  11:20

