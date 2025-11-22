Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal 28bodový návrh na ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Česko podle Lipavského návrh důkladně studuje a diskutuje o něm v koalici ochotných. Jde o skupinu asi třiceti převážně evropských zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. „Existenci plánu bereme my i naši evropští kolegové jako výchozí bod pro další jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl ministr.
Jakékoliv mírové uspořádání přímo ovlivní bezpečnost na celém evropském kontinentu na desítky let dopředu. „Musíme tedy k němu přistupovat s maximální zodpovědností, opravdu se nás to přímo týká. Zároveň platí, že evropská bezpečnost rovná se bezpečnosti české,“ uvedl. I kvůli české bezpečnosti mají podporu představitelé států E3 (Německo, Francie, Velká Británie) a další země, které už vstoupily do diplomatických jednání s USA za účelem vytvoření další verze mírového plánu, doplnil.
Česko nadále podporuje také Ukrajinu. „Která byla, je a musí zůstat účinnou evropskou hradbou pro ruské imperiální choutky. Za důležité považujeme hledání dalších zdrojů na podporu Ukrajiny a pokračující sankce omezující ruskou válečnou mašinérii,“ uvedl ministr. O Ukrajině nelze jednat bez Ukrajiny, o Evropě bez Evropy a o Česku bez Česka, dodal.
|
Musí si to nechat líbit, dal Trump Ukrajině lhůtu na mír. Evropští lídři si volali
Lipavský v sobotu oznámil, že o aktuální situaci a dalších krocích Evropy hovořil se šéfem ukrajinské diplomacie Andrijem Sybihou, kterého ujistil o plné podpoře Ukrajiny, či finskou ministryní zahraničí Elinou Valtonenovou. „Bezpečnost EU se odvíjí od toho, jakou bezpečnost dokážeme garantovat Ukrajině. V tom nesmí Evropa polevit,“ uvedl na síti X.
Návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá kriticky řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo.