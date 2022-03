Putin chce včlenit Ukrajinu pod Rusko a tamní národ zničit, řekla Jourová

Generál Petr Pavel řekl, že by v tom případě Putin musel Ukrajinu masivně okupovat, aby si nad ní udržel aspoň nějakou kontrolu. Společně s ministrem zahraničí Janem Lipavským se shodl na tom, že ruskému prezidentovi nevychází plán instalovat v řádu dní v Kyjevě loutkovou válku. „I kdyby se Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, Ukrajinu jako národ nezlomí,“ řekl Pavel s tím, že by na ukrajinském území musel ponechat obrovské vojenské síly, přesto by to byla nestabilní okupace.

Podle generála Pavla se Putin snaží celou dobu rozkládat EU a NATO. „Moc dobře vědí, co migrační vlna s Evropou udělá. Pokud nepřijmeme razantnější opatření, může se stát že Ukrajina vojensky padne,“ řekl. Podle něj se západ moc nechává zatlačit Putinem do kouta.

Rusko podle něho s vyhlášením války Evropě straší. „Rusko není v pozici vyhlásit druhou válku a ustát jí,“ prohlásil. Zároveň Pavel není pro vyhlášení bezletové zóny na Ukrajinou, protože by to mohlo být blamáž, kdyby jí Evropa nemohla garantovat.

Jedním z vhodných opatření je podle generála Pavla rozmístění ještě více sil na východní křídlo aliance. „Musíme se přestat bát, že to bude Rusko vnímat negativně,“ řekl. Lipavský považuje dosavadní posilování východního křídla za dostatečné.

Podle ministra zahraničí Putinův útok nabourává mezinárodní řád. Nejsilnější zbraní je podle něho nejen evropská jednota. Apeloval na udržení jednoty. Největší výzvou jsou podle něj uprchlíci, kteří do České republiky přicházejí.

Jourová v Otázkách také řekla, že důležitou roli v mírových jednáních by mohla začít hrát Čína, která se oficiálně chová jako neutrální země v konfliktu. „Je možné že to v následujících dnech přijde,“ sdělila. Evropské komise se nyní spíše než na diplomacii zaměřujení dodávat zbraně a materiál, pomoc uprchlíkům a odříznutí Ruska od finančních zdrojů. Zároveň pokračují mírové rozhovory.