Česká ambasáda se do Jeruzaléma zatím stěhovat nebude, prohlásil Lipavský

Pro přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma nejsou v tuto chvíli splněny tři základní podmínky. Ve vyjádření to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Bylo by to podle něj v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie. Předseda vlády Petr Fiala den předtím uvedl, že přestěhování ambasády je žádoucí.