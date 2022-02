To vám tu helmu nemohl nasadit někdo, kdo to umí? Lipavský čelí kritice

„To vám tu helmu nemohl nasadit někdo normálně, když vy to neumíte? Aspoň byste nebyl pro srandu celému národu,“ píše jeden z uživatelů twitteru.

K fotorafiím se posměšně vyjádřili i někteří politici. Například poslanec SPD Jaroslav Foldyna Lipavského v helmě okomentoval slovy: „Když se podívam na tuto fotografii, okamžitě se mi vybaví postava kadeta Bieglera iniciativního blba.“

Člen Svobodných Luboš Zálom zas na Twiteru napsal, že je Jan Lipavský ministr v plné polní.

„Ministr v plné polní. Prosímvás, to je nějaké bezpečnostní pravidlo,že když přijede politik na místo jako je Ukrajina, musí se takhle vymódit? Vždyť je to k smíchu. Pokud by Lipavský měl dostat nějaké funkční maskování, kdyby se vážně začalo střílet, doporučuji především hnědé kalhoty,“ píše Zálom.

Luboš Zálom @luboszalom Ministr v plné polní. Prosímvás,to je nějaké bezpečnostní pravidlo,že když přijede politik na místo jako je Ukrajina,musí se takhle vymódit?Vždyť je to k smíchu.Pokud by Lipavský měl dostat nějaké funkční maskování,kdyby se vážně začalo střílet,doporučuji především hnědé kalhoty. https://t.co/s3gMUf5FQD oblíbit odpovědět

Lipavský v helmě zaujal i komentátora Petra Holce. „Když Putin tohle viděl, tak prý rozpustil celou ruskou armádu!“

PetrHolec @PetrHolec Když Putin tohle viděl, tak prý rozpustil celou ruskou armádu! https://t.co/unVe7cPj8Z oblíbit odpovědět

Jan Lipavský se však na sociálních sítích dočkal i zastánců. Jeden z dalších uživatelů Twitteru připomněl, že helma sluší jen málokomu.

„Pokud se fanoušci zlobloku smějí Janu Lipavskému za to, jak vypadá ve vestě a helmě, doporučil bych se podívat, jak to slušelo panu prezidentovi v Afghánistánu,“ zní jeho příspěvek.

Jiežibaba @jietienming Pokud se fanoušci zlobloku smějí @JanLipavsky za to, jak vypadá ve vestě a helmě, doporučil bych se podívat, jak to slušelo panu prezidentovi v Afghánistánu. https://t.co/iB4DvzT7et oblíbit odpovědět

Také poslanec Tomáš Zdechovský se za svého politického kolegu postavil a zveřejnil svou vlastní fotografii v podobné vestě, kterou má na sobě Lipavský.

Ministr zahraničí v pondělí odjel na Ukrajinu vyjádřit podporu politické nezávislosti. Lipavský svou cestou vyjádřil solidaritu Ukrajině, který čelí ruskému tlaku, a podpořit její územní celistvost.

„Letíme do Kyjeva a na východ Ukrajiny, abychom se na místě podívali, co zažívá země, na jejíchž hranicích se srocuje cizí armáda,“ uvedl před cestou Lipavský.

Lipavský pokračuje v návštěvě Ukrajiny již druhým dnem. Po pondělní návštěvě Donbasu a předání balíčků první pomoci ukrajinskému Červenému kříži v úterý ráno absolvoval jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a setkal se také se zástupci Krymských Tatarů.