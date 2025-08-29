Lipavský navrhne EU omezení ruských diplomatů v Schengenu. Moskva hrozí odvetou

Autor: ,
  18:49
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) bude na sobotním jednání ministrů zahraničí Evropské unie znovu prosazovat omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová uvedla, že v případě omezení pohybu ruských diplomatů přijme Moskva odvetná opatření.

Ministr zahraničí Jan Lipavský | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Unijní sankce proti Rusku kvůli jeho vojenské agresi na Ukrajině by se v chystaném 19. balíčku mohly týkat ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí především při vývozu ropy. Lipavský to dnes řekl novinářům před odletem na neformální jednání v Kodani.

„Tak jako Cato starší v Římě opakoval, že Kartágo musí být zničeno, tak i já opět na této radě ministrů zahraničních věcí budu opakovat, že Evropská unie musí zastavit volný pohyb ruských diplomatů v Schengenu,“ řekl Lipavský. Dosavadní nastavení dává podle něj ruskému režimu asymetrické výhody, které zneužívá například pro sabotážní operace.

Zastavení muniční iniciativy by bylo dárkem pro Putina, řekl Lipavský

Dokud ruský prezident Vladimir Putin neprojeví skutečný zájem o mír, EU musí být připravena zvýšit sankční tlak, řekl Lipavský. Zdůraznil, že sankce fungují, což je patrné z toho, že ruská ekonomika se dostává do vážných potíží. „Bavíme se o stínové flotile, o tom, jak dále postupovat proti zdrojům, ze kterých Rusko živí svou ekonomiku a válečnou mašinerii,“ řekl ministr k obsahu 19. sankčního balíčku.

„Pokud se tato česká fantazie uvede do praxe, jak jsem už řekla, bude nevyhnutelně následovat vynucená reakce z naší strany,“ prohlásila podle ruské státní tiskové agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová v souvislosti s myšlenkou omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru.

Ministři podle Lipavského budou diskutovat rovněž o zmrazených ruských aktivech, jejichž výnosy by měly být podle ministra využity na obnovu Ukrajiny. Diskusi Lipavský čeká o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, nejsilnější garancí je podle něj silná ukrajinská armáda. Sobotního jednání se zúčastní také zástupci Británie, Norska a Islandu. Ukazuje se, že práce na bezpečnosti Evropy přesahuje rámec EU a někdy i Severoatlantické aliance, řekl ministr.

Unijní ministři zahraničí budou mluvit i o situaci na Blízkém východě, především v Pásmu Gazy, kde Izrael vede vojenské operace proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás, řekl Lipavský. Postoj Česka je v této věci dlouhodobě konzistentní, podotkl. Humanitární pomoc do Gazy musí proudit bez překážek, pro Česko je ale zásadní, aby nebyla rozkrádána, její distributoři nesmějí spolupracovat s teroristy z Hamásu, řekl ministr.

Hamás může boje v Gaze okamžitě ukončit složením zbraní, tím, že se tam vzdá vlády a propustí izraelská rukojmí, uvedl Lipavský. Česko dlouhodobě podporuje pro Izrael a Palestinu dvoustátní řešení, zopakoval.

Česko má jako první stát kancelář velvyslanectví v Dnipru, Lipavský musel do krytu

Sobotnímu jednání bude dnes večer předcházet společná večeře ministrů, na kterou je pozvaná vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská s manželem, opozičním politikem a blogerem Sjarhejem Cichanouským, řekl Lipavský. Cichanouského spolu s dalšími 13 politickými vězni Bělorusko koncem června propustilo z vězení. Velvyslanec ČR ho podpořil u běloruského soudu, uvedl ministr.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

USA nedají Palestincům víza na shromáždění OSN. Kvůli terorismu

Spojené státy neudělí víza představitelům Palestinské samosprávy, kteří chtěli přijet na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí s tím, že palestinská...

29. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  20:04

Velká trojka proti Trumpovi. Uražená Indie ladí noty s Rusy a Číňany

Premium

Naréndra Módí se poprvé po sedmi letech chystá do Číny, kde se v neděli setká s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Cesta indického premiéra je vnímána především...

29. srpna 2025

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v...

29. srpna 2025

Hromadná nehoda šesti aut uzavřela tunel na D8. Dálnice je již průjezdná

Nehoda šesti aut v tunelu Panenská u Petrovic na Ústecku uzavřela zhruba na 3,5 hodiny dálnici D8 ze směru z Německa na Prahu. Srazila se tři osobní a tři nákladní auta, řekla mluvčí policie Ilona...

29. srpna 2025  15:28,  aktualizováno  19:19

Lipavský navrhne EU omezení ruských diplomatů v Schengenu. Moskva hrozí odvetou

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) bude na sobotním jednání ministrů zahraničí Evropské unie znovu prosazovat omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Mluvčí ruské diplomacie...

29. srpna 2025  18:49

Suchem sužované Mexiko vsadilo na datová centra. Místní pobouřila spotřeba vody

Městečko Querétaro uprostřed Mexika bylo dlouho známé hlavně svým kamenným akvaduktem. Ale v posledních měsících získává město i stejnojmenný stát na popularitě z úplně jiného důvodu. Stává se z něj...

29. srpna 2025

„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

Afghánské radikální hnutí Tálibán od svého nástupu k moci nechalo zbičovat nejméně tisíc lidí, mezi nimi dvě stě žen. A zdá se, že těchto trestů v poslední době přibývá. Na sítích se například...

29. srpna 2025  17:35

Muž údajně zastrašoval střelbou romské kopáče, případ prověřuje policie

Policie prověřuje případ střelby brokovnicí v Nové Vsi u Prahy, kterou opilý muž údajně hrozil romským dělníkům při výkopových pracích. Podle serveru romea.cz, který na případ upozornil, jim muž...

29. srpna 2025  17:12

Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...

29. srpna 2025  16:53

Ukrajinci zasáhli Rusům klíčovou stanici přečerpávající naftu pro armádu

Ukrajinské síly během noci zasáhly v Brjanské oblasti na západě Ruska stanici, která slouží k přečerpávání nafty pro ruská vojska, oznámil ukrajinský generální štáb. Stanici u obce Najtopoviči,...

29. srpna 2025  16:24

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit...

29. srpna 2025  15:51

Hladík slibuje přebytky energií zdarma. Cesta ke zhroucení trhu, varuje odborník

Ministr životního prostředí Petr Hladík přišel v rámci předvolební kampaně s návrhem chytrého řízení spotřeby energií. Podle něj na něm ušetří stát i občané. Díky nulovému tarifu se už nebudou muset...

29. srpna 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.