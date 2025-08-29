Lipavský navrhne EU omezení ruských diplomatů v Schengenu. Moskva hrozí odvetou

Unijní sankce proti Rusku kvůli jeho vojenské agresi na Ukrajině by se v chystaném 19. balíčku mohly týkat ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí především při vývozu ropy. Lipavský to dnes řekl novinářům před odletem na neformální jednání v Kodani.
„Tak jako Cato starší v Římě opakoval, že Kartágo musí být zničeno, tak i já opět na této radě ministrů zahraničních věcí budu opakovat, že Evropská unie musí zastavit volný pohyb ruských diplomatů v Schengenu,“ řekl Lipavský. Dosavadní nastavení dává podle něj ruskému režimu asymetrické výhody, které zneužívá například pro sabotážní operace.
Dokud ruský prezident Vladimir Putin neprojeví skutečný zájem o mír, EU musí být připravena zvýšit sankční tlak, řekl Lipavský. Zdůraznil, že sankce fungují, což je patrné z toho, že ruská ekonomika se dostává do vážných potíží. „Bavíme se o stínové flotile, o tom, jak dále postupovat proti zdrojům, ze kterých Rusko živí svou ekonomiku a válečnou mašinerii,“ řekl ministr k obsahu 19. sankčního balíčku.
„Pokud se tato česká fantazie uvede do praxe, jak jsem už řekla, bude nevyhnutelně následovat vynucená reakce z naší strany,“ prohlásila podle ruské státní tiskové agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová v souvislosti s myšlenkou omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru.
Ministři podle Lipavského budou diskutovat rovněž o zmrazených ruských aktivech, jejichž výnosy by měly být podle ministra využity na obnovu Ukrajiny. Diskusi Lipavský čeká o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, nejsilnější garancí je podle něj silná ukrajinská armáda. Sobotního jednání se zúčastní také zástupci Británie, Norska a Islandu. Ukazuje se, že práce na bezpečnosti Evropy přesahuje rámec EU a někdy i Severoatlantické aliance, řekl ministr.
Unijní ministři zahraničí budou mluvit i o situaci na Blízkém východě, především v Pásmu Gazy, kde Izrael vede vojenské operace proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás, řekl Lipavský. Postoj Česka je v této věci dlouhodobě konzistentní, podotkl. Humanitární pomoc do Gazy musí proudit bez překážek, pro Česko je ale zásadní, aby nebyla rozkrádána, její distributoři nesmějí spolupracovat s teroristy z Hamásu, řekl ministr.
Hamás může boje v Gaze okamžitě ukončit složením zbraní, tím, že se tam vzdá vlády a propustí izraelská rukojmí, uvedl Lipavský. Česko dlouhodobě podporuje pro Izrael a Palestinu dvoustátní řešení, zopakoval.
Sobotnímu jednání bude dnes večer předcházet společná večeře ministrů, na kterou je pozvaná vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská s manželem, opozičním politikem a blogerem Sjarhejem Cichanouským, řekl Lipavský. Cichanouského spolu s dalšími 13 politickými vězni Bělorusko koncem června propustilo z vězení. Velvyslanec ČR ho podpořil u běloruského soudu, uvedl ministr.