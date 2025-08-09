Lipavský o schůzce Trumpa s Putinem: Hranice Ukrajiny neposune vydírání

  13:57
Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina, uvedl v sobotu na síti X ministr zahraničních věcí Jan Lipavský po oznámení o chystaném pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Prezident Ukrajiny Volodomyr Zelenskyj přiletel se svou manželkou Olenou na...

Prezident Ukrajiny Volodomyr Zelenskyj přiletel se svou manželkou Olenou na návštěvu České republiky. Na letišti je přivítal český ministr zahraničí Jan Lipavský. (4. května 2025) | foto: Účet na X Volodomyra Zelenského

Prezident Ukrajiny Volodomyr Zelenskyj přiletel se svou manželkou Olenou na...
Zleva: Donald Trump, Vladimir Putin
Pohřeb Papeže
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
30 fotografií

Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem tehdy jednal demokratický prezident Joe Biden. Trump se s Putinem sejde na Aljašce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru.

„Putin Ukrajinu neporazil ani za tři dny, ani tři roky. K jednání ho dovedla podpora Ukrajiny, sankce a ukrajinská odvaha,“ uvedl Lipavský s tím, že Ukrajina musí zůstat svobodná. „Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Kdo se stane členem EU a NATO, rozhodují jejich členové, nikoliv Vladimir Putin. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina,“ dodal Lipavský.

Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj

Vysocí činitelé ze Spojených států, Ukrajiny a několika evropských zemí se podle zdrojů serveru Axios hodlají tento víkend sejít v Británii, aby se pokusili sjednotit své postoje před rusko-americkým summitem.

Kyjev a některé členské země NATO se obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války, aniž by zohlednil jejich stanoviska, píše Axios.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.

Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je území v nynějších hranicích nedělitelné a nedotknutelné.

9. srpna 2025  11:40,  aktualizováno  15:22

9. srpna 2025

9. srpna 2025  13:57

9. srpna 2025  12:31

