Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem tehdy jednal demokratický prezident Joe Biden. Trump se s Putinem sejde na Aljašce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru.
„Putin Ukrajinu neporazil ani za tři dny, ani tři roky. K jednání ho dovedla podpora Ukrajiny, sankce a ukrajinská odvaha,“ uvedl Lipavský s tím, že Ukrajina musí zůstat svobodná. „Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Kdo se stane členem EU a NATO, rozhodují jejich členové, nikoliv Vladimir Putin. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina,“ dodal Lipavský.
|
Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj
Vysocí činitelé ze Spojených států, Ukrajiny a několika evropských zemí se podle zdrojů serveru Axios hodlají tento víkend sejít v Británii, aby se pokusili sjednotit své postoje před rusko-americkým summitem.
Kyjev a některé členské země NATO se obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války, aniž by zohlednil jejich stanoviska, píše Axios.
Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je území v nynějších hranicích nedělitelné a nedotknutelné.