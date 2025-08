Lipavský hájí konec koordinátora Uhlíře. Rezort má řídit nestraník, tvrdí Bžoch

Volby by vyhrálo ANO. SPD zvyšuje náskok před STAN, Piráti posílili

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu s 20,8 procenty. Do Sněmovny by se dostalo...