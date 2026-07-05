Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jméno po hoře nebo s jediným písmenem? Lingvistka o tom, co rodičům už neprojde

Tereza Tykalová
  13:00

Fotogalerie4

Lingvistka Martina Lobotková | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Maddie, Lionel, Apple nebo Everest. Lidé dávají dětem různá neobvyklá jména. Ne všechna ale matriky v Česku zapíšou. O tom, co rozhoduje, co lidé zkoušejí prosadit a proč někdy neprojde ani filmová inspirace, mluví lingvistka z Akademie věd Martina Lobotková.

Přibývá žádostí o nezvyklá jména?
Nemám ten pocit. Myslím, že je počet stanovisek, která vydáváme, v posledních letech zhruba stejný. Určitý úbytek jsme zaznamenali, když začalo ministerstvo vnitra zveřejňovat seznamy již ověřených jmen, které neustále aktualizuje.

Vidíte nějaký trend v tom, kde berou žadatelé inspiraci?
Je to opravdu hodně různorodé, protože se na nás mnohdy obracejí i lidé ze smíšených manželství. Jsou to jména z Afriky, jména z Jižní Ameriky, z Asie, je to opravdu hodně široká škála.

Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel

Vidíte v některých jménech třeba inspiraci v popkultuře nebo umění?
Určitě, lidé se často inspirují ve filmech, v seriálech, v literatuře. Někdy je pak musíme upozornit, že některá jména jsou pouze fiktivní a nedají se dohledat jako reálně existující. Ale v některých případech se stane, že se jméno začne v zahraničí používat a už je k němu dostatek dokladů, takže pak se opravdu zapíše, i když původně bylo literární.

Můžete uvést nějaké příklady jmen z popkultury, která se vám dostala na stůl?
Nevím, jestli můžu být úplně konkrétní, zvlášť v dnešní době, kdy se klade hodně velký důraz na ochranu osobních údajů.

Elon Musk vysvětlil, jak číst jméno jeho novorozeného syna X Æ A-12

V USA v posledních letech vidíme, že celebrity pojmenovávají své děti velice kreativně. Zaznamenala jsem jména jako Apple nebo Poetry. Elon Musk svého syna pojmenoval X A A-12. Setkáváte se i s takovými jmény?
V USA na to nejsou žádná pravidla, tam si každý může zapsat úplně cokoli. Ano, narážíme na to, že žadatel řekne, že tam to jde, tak proč to nejde tady. I co se týče jmen z USA, tak musíme být opatrní a jméno se musí vyskytovat v dostatečném množství případů, nemůže jít o raritu.

Když jsem zmiňovala jméno syna Elona Muska, lze v češtině používat čísla nebo jiné nevšední znaky?
Že bychom řešili čísla, to si nepamatuji. Ale dostala se k nám žádost, kde žadatel chtěl jako jméno nebo příjmení pouze jedno písmeno. To tedy neprošlo.

Pro zápis nezvyklého jména musí žadatelé vyplnit formulář, ke kterému vaše oddělení připraví odborný posudek. Jak posouzení vypadá?
My vydáváme stanovisko na základě jazykového pohledu, to znamená, že zjišťujeme, jestli je jméno z jazykového hlediska schůdné a odpovídá platnému zákonu. Spousta lidí si to plete, myslí si, že my jsme ti, kdo jména schvalují. My ale jen vydáváme doporučení pro matriku. Ta následně rozhoduje o tom, jestli se jméno opravdu zapíše.

Podle jakých kritérií vydáváte stanovisko?
Hlavní kritéria určuje zákon o matrikách. Ten říká, že jméno a příjmení musí být existující a ve správné pravopisné podobě. Rozlišují se také mužská, ženská a neutrální jména – ryze mužské jméno nemůže být zapsáno ženě a naopak. Dále nemohou být zapsána zkomolená jména.

Co myslíte těmi zkomolenými jmény?
Nemůže se tam nic přidávat ani odebírat. Když si někdo vymyslí, že by chtěl ve jméně třeba dvě písmena L, když tam taková podoba není doložena, je to považováno za zkomolené. Dříve nebyly povoleny domácké podoby, dnes to již v určité míře jde. Nepoužívají se ani domácí zdrobněliny.

Každá generace má typická jména, říkají statistici. Vliv na ně může mít umění i sport

Co následuje poté, co žádost obdržíte?
Žádost přijde online. Pomáhá, když žadatel uvede jazykovou oblast, odkud jméno pochází, abychom věděli, kam zaměřit pátrání. Někdy ale jméno dohledáme v jiné oblasti, než žadatel uvádí. Ověřujeme ho v odborných publikacích, zvláště zahraničních, i oficiálních statistických datech států. Když ho potvrdíme, vydáváme stanovisko.

Jak posuzujete jména z jazyků, která mají úplně jinou strukturu než čeština?
Když nevíme, kudy kam, tak se obracíme na odborníky z dané jazykové oblasti. Každá země má jiné zákony a zvyklosti a někde je potřeba se poradit. Třeba vietnamská jména neřešíme přímo my, ale znalkyně Lucie Hlavatá.

Jak dlouho to tak trvá, než nějaké jméno ověříte?
To je různé. Někdy čekáme na vyjádření odborníka, což se může protáhnout. U specifických jmen z afrických kmenů často chybí literatura, takže žadatele odkážeme na velvyslanectví, které potvrdí, zda se jméno používá. Na základě toho pak stanovisko vydáváme.

Nejčastější jména dětí jsou opět Jakub a Eliška, narodil se i Hilton a Medea

Takže se setkáváte i s africkými jmény nějakého specifického regionu?
Ano, několik takových jsem řešila a v některých případech to skončilo tím, že se dotyčný musel obrátit na velvyslanectví.

Jsou nějaká jména, u kterých hned víte, že neprojdou? Máte seznam „zakázaných“ jmen?
Stává se, že lidé žádají o jména, která jsou původně zeměpisná, jména měst, hor, pohoří. Pokud to není dochované jako osobní jméno v odborné literatuře, tak takto někoho pojmenovat nelze. Nelze také použít hanlivá jména, ale že bychom měli vysloveně nějaký seznam, tak to nemáme. Ke každému jménu přistupujeme individuálně. Může se stát, že jméno, které jsme v minulosti zamítli a dostaneme je znovu, projde, protože k němu existuje nová literatura.

Neřešíte někdy i svátky?
Ano, občas se na nás obracejí lidé, které zajímá, kdy by některé konkrétní jméno mělo slavit svátek, s čímž jim ochotně pomůžeme. Jindy požadují, abychom jméno doplnili do kalendáře, ale to již jde mimo nás, protože neexistuje žádný oficiální seznam svátků. Každý jednotlivý vydavatel si rozhoduje sám, jak bude jeho kalendář vypadat.

Setkala jste se s nějakým jménem, u kterého jste si myslela, že nemůže existovat, ale nakonec jste je opravdu dohledala?
Ano, v čínštině jsme jednou dohledali takové jméno, o kterém jsme si mysleli, že nikde nebude. Občas to na první pohled vypadá, že to určitě nepůjde, ale pak se stane, že se jméno opravdu podaří ověřit.

Lze si v Česku nechat uznat umělecké jméno?
Občas nám chodí žádosti lidí, kteří už nějaké jméno používají jako své umělecké a chtějí je zoficiálnit a mít v dokladech. Tam musíme postupovat úplně stejně jako u všech ostatních případů. Pokud to jméno je doložené, tak ano, pokud není, tak bohužel musí zůstat jen jako umělecké.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Jméno po hoře nebo s jediným písmenem? Lingvistka o tom, co rodičům už neprojde

Lingvistka Martina Lobotková

Maddie, Lionel, Apple nebo Everest. Lidé dávají dětem různá neobvyklá jména. Ne všechna ale matriky v Česku zapíšou. O tom, co rozhoduje, co lidé zkoušejí prosadit a proč někdy neprojde ani filmová...

5. července 2026

Týrání i smrt branců uvnitř „Skály“? Elitní ukrajinský pluk vyšetřují kvůli šikaně

Premium
ilustrační snímek

Jako první vstoupili v roce 2022 do osvobozeného Izjumu, bojovali u Bachmutu, Avdijivky i u Pokrovsku. Teď jeden z nejmladších a zároveň nejslavnějších útočných pluků ukrajinské armády – Skelja...

5. července 2026

Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Ilustrační foto.

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel,...

5. července 2026  12:32

Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil (55 kilometrů) od pobřeží napadli neznámí útočníci. Na svém webu...

5. července 2026  11:01,  aktualizováno  12:21

Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...

Nejméně osm lidí včetně čtyř dětí bylo v sobotu pozdě večer, kdy ve Spojených státech vrcholily oslavy Dne nezávislosti, postřeleno ve čtvrti Coney Island v New Yorku. Všichni zranění byli...

5. července 2026  12:17

Čech uvázl v Korutanech pod balvany, pro materiál na záchranu se letělo několikrát

ilustrační snímek

Český alpinista zůstal při horské túře v rakouských Korutanech uvězněn pod balvany, informovala dnes agentura APA. Osmatřicetiletému muži uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů,...

5. července 2026  12:02

Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní

Premiér Andrej Babiš pří své pravidelné týdenní bilanci událostí týdne na...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se připravuje na summit Severoatlantické aliance v Ankaře příští týden. „﻿Údajně dostaneme sodu, kartáč, za to, že jako neplníme. Tak jsem sám zvědav, jak...

5. července 2026  10:28,  aktualizováno  11:55

Ke konci prověřovali, že naděje už vyhasla. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely

USAR tým při návratu z Venezuely do Česka (5. července 2026)

Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov, vyprostili pět mrtvých, sdělil velitel USAR týmu Petr Vodička, který se v neděli spolu s dalšími ráno vrátil...

5. července 2026  8:12,  aktualizováno  11:36

Sebevědomě postupujeme, tvrdil Putin v jedenapůlhodinovém telefonátu Trumpovi

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Ruský prezident Vladimir Putin znovu vsadil na osvědčený postup. Jen několik dní před summitem NATO v Ankaře zatelefonoval Donaldu Trumpovi a řešil s ním válku na Ukrajině i jednání aliance. K...

5. července 2026  11:21

Jsem poslední premiér, který má přímý vztah s Putinem i Zelenským, věří si Fico

Robert Fico

V době rozpadu světového řádu musí být Slovensko pragmatické, podporovat dialog a prosazovat politiku všech čtyř světových stran. V rozhovoru s agenturou TASR zveřejněném v sobotu to řekl předseda...

5. července 2026

Na elektrokoloběžce kličkoval silnicí, po pádu muž nadýchal 1,73 promile

Muž na elektrické koloběžce nadýchal skoro dvě promile

Dvaadvacetiletý muž se minulou neděli brzy ráno zranil při jízdě na elektrokoloběžce v Břeclavi. Podle policie jel pod vlivem alkoholu, kličkoval po silnici a po nárazu do obrubníku spadl. Dechová...

5. července 2026  10:32

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

5. července 2026  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.