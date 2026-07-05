Jméno po hoře nebo s jediným písmenem? Lingvistka o tom, co rodičům už neprojde

Přibývá žádostí o nezvyklá jména?
Nemám ten pocit. Myslím, že je počet stanovisek, která vydáváme, v posledních letech zhruba stejný. Určitý úbytek jsme zaznamenali, když začalo ministerstvo vnitra zveřejňovat seznamy již ověřených jmen, které neustále aktualizuje.
Vidíte nějaký trend v tom, kde berou žadatelé inspiraci?
Je to opravdu hodně různorodé, protože se na nás mnohdy obracejí i lidé ze smíšených manželství. Jsou to jména z Afriky, jména z Jižní Ameriky, z Asie, je to opravdu hodně široká škála.
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Vidíte v některých jménech třeba inspiraci v popkultuře nebo umění?
Určitě, lidé se často inspirují ve filmech, v seriálech, v literatuře. Někdy je pak musíme upozornit, že některá jména jsou pouze fiktivní a nedají se dohledat jako reálně existující. Ale v některých případech se stane, že se jméno začne v zahraničí používat a už je k němu dostatek dokladů, takže pak se opravdu zapíše, i když původně bylo literární.
Můžete uvést nějaké příklady jmen z popkultury, která se vám dostala na stůl?
Nevím, jestli můžu být úplně konkrétní, zvlášť v dnešní době, kdy se klade hodně velký důraz na ochranu osobních údajů.
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Elon Musk vysvětlil, jak číst jméno jeho novorozeného syna X Æ A-12
V USA v posledních letech vidíme, že celebrity pojmenovávají své děti velice kreativně. Zaznamenala jsem jména jako Apple nebo Poetry. Elon Musk svého syna pojmenoval X A A-12. Setkáváte se i s takovými jmény?
V USA na to nejsou žádná pravidla, tam si každý může zapsat úplně cokoli. Ano, narážíme na to, že žadatel řekne, že tam to jde, tak proč to nejde tady. I co se týče jmen z USA, tak musíme být opatrní a jméno se musí vyskytovat v dostatečném množství případů, nemůže jít o raritu.
Když jsem zmiňovala jméno syna Elona Muska, lze v češtině používat čísla nebo jiné nevšední znaky?
Že bychom řešili čísla, to si nepamatuji. Ale dostala se k nám žádost, kde žadatel chtěl jako jméno nebo příjmení pouze jedno písmeno. To tedy neprošlo.
Pro zápis nezvyklého jména musí žadatelé vyplnit formulář, ke kterému vaše oddělení připraví odborný posudek. Jak posouzení vypadá?
My vydáváme stanovisko na základě jazykového pohledu, to znamená, že zjišťujeme, jestli je jméno z jazykového hlediska schůdné a odpovídá platnému zákonu. Spousta lidí si to plete, myslí si, že my jsme ti, kdo jména schvalují. My ale jen vydáváme doporučení pro matriku. Ta následně rozhoduje o tom, jestli se jméno opravdu zapíše.
Podle jakých kritérií vydáváte stanovisko?
Hlavní kritéria určuje zákon o matrikách. Ten říká, že jméno a příjmení musí být existující a ve správné pravopisné podobě. Rozlišují se také mužská, ženská a neutrální jména – ryze mužské jméno nemůže být zapsáno ženě a naopak. Dále nemohou být zapsána zkomolená jména.
Co myslíte těmi zkomolenými jmény?
Nemůže se tam nic přidávat ani odebírat. Když si někdo vymyslí, že by chtěl ve jméně třeba dvě písmena L, když tam taková podoba není doložena, je to považováno za zkomolené. Dříve nebyly povoleny domácké podoby, dnes to již v určité míře jde. Nepoužívají se ani domácí zdrobněliny.
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Co následuje poté, co žádost obdržíte?
Žádost přijde online. Pomáhá, když žadatel uvede jazykovou oblast, odkud jméno pochází, abychom věděli, kam zaměřit pátrání. Někdy ale jméno dohledáme v jiné oblasti, než žadatel uvádí. Ověřujeme ho v odborných publikacích, zvláště zahraničních, i oficiálních statistických datech států. Když ho potvrdíme, vydáváme stanovisko.
Jak posuzujete jména z jazyků, která mají úplně jinou strukturu než čeština?
Když nevíme, kudy kam, tak se obracíme na odborníky z dané jazykové oblasti. Každá země má jiné zákony a zvyklosti a někde je potřeba se poradit. Třeba vietnamská jména neřešíme přímo my, ale znalkyně Lucie Hlavatá.
Jak dlouho to tak trvá, než nějaké jméno ověříte?
To je různé. Někdy čekáme na vyjádření odborníka, což se může protáhnout. U specifických jmen z afrických kmenů často chybí literatura, takže žadatele odkážeme na velvyslanectví, které potvrdí, zda se jméno používá. Na základě toho pak stanovisko vydáváme.
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Takže se setkáváte i s africkými jmény nějakého specifického regionu?
Ano, několik takových jsem řešila a v některých případech to skončilo tím, že se dotyčný musel obrátit na velvyslanectví.
Jsou nějaká jména, u kterých hned víte, že neprojdou? Máte seznam „zakázaných“ jmen?
Stává se, že lidé žádají o jména, která jsou původně zeměpisná, jména měst, hor, pohoří. Pokud to není dochované jako osobní jméno v odborné literatuře, tak takto někoho pojmenovat nelze. Nelze také použít hanlivá jména, ale že bychom měli vysloveně nějaký seznam, tak to nemáme. Ke každému jménu přistupujeme individuálně. Může se stát, že jméno, které jsme v minulosti zamítli a dostaneme je znovu, projde, protože k němu existuje nová literatura.
Neřešíte někdy i svátky?
Ano, občas se na nás obracejí lidé, které zajímá, kdy by některé konkrétní jméno mělo slavit svátek, s čímž jim ochotně pomůžeme. Jindy požadují, abychom jméno doplnili do kalendáře, ale to již jde mimo nás, protože neexistuje žádný oficiální seznam svátků. Každý jednotlivý vydavatel si rozhoduje sám, jak bude jeho kalendář vypadat.
Setkala jste se s nějakým jménem, u kterého jste si myslela, že nemůže existovat, ale nakonec jste je opravdu dohledala?
Ano, v čínštině jsme jednou dohledali takové jméno, o kterém jsme si mysleli, že nikde nebude. Občas to na první pohled vypadá, že to určitě nepůjde, ale pak se stane, že se jméno opravdu podaří ověřit.
Lze si v Česku nechat uznat umělecké jméno?
Občas nám chodí žádosti lidí, kteří už nějaké jméno používají jako své umělecké a chtějí je zoficiálnit a mít v dokladech. Tam musíme postupovat úplně stejně jako u všech ostatních případů. Pokud to jméno je doložené, tak ano, pokud není, tak bohužel musí zůstat jen jako umělecké.