Limity zdravotnictví, o kterých se nemluví, tvrdí. Dětské ozdravovny zbývají jen tři

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020) | foto: Ondřej Littera

Kamila Bendová
  13:00
Další zařízení pro léčbu a prevenci dětí skončilo. Zbývající se bojí o přežití. V říjnu se uzavřely brány Dětské ozdravovny Království v Nemojově na Trutnovsku, nejstaršího podobného zařízení v Čechách. Od roku 1928 pomáhalo oslabeným dětem s psychickými potížemi.

