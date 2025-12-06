Jedním z důvodů je dlouhodobě nízký zájem rodičů o takové pobyty, tedy alespoň podle zřizovatele, kterým je Královéhradecký kraj.
„Kapacita ozdravovny činí 40 lůžek, většinu roku však není využita ani z poloviny. V roce 2024 zde bylo hospitalizováno 285 dětí, průměrný počet dětí v turnusech mimo letní měsíce je pouze 15, což činí provoz ekonomicky neudržitelným,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Mašek.
Kraj tvrdí, že není schopen provoz nadále dotovat. Loni dosáhla ozdravovna ztráty 4,4 milionu korun a za letošek čeká ztrátu 4,7 milionu korun.