Původně se tady, na jižních svazích svazích Krušných hor, pěstovaly jahody. Proto se tu také říká Jahodina. Na kopečcích z hnijícího dříví dozrávaly dlouho do podzimu a místní jimi zásobovali lázeňské hosty až v Karlových varech.
Pak si prý prosluněné místo nedaleko Božího Daru vyhlédl místní starosta a postavil zde rekreační chatu, která sloužila po celé 20. století. Malý sešlý dvojobjekt koupila nedávno Liga lesní modrosti (LLM), organizace, která vychází z myšlenek spisovatel E. T. Setona. A vybudovala tam něco unikátního.
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„Chtěli jsme ukázat, že i malá neziskovka může postavit něco, co nezatíží okolí a bude soběstačný ostrůvek udržitelnosti. Dostupné místo pro děti a mládež uprostřed hor,“ popisuje náčelník LLM Marek Havrlík. Liga je menší, převážně dětská organizace, má zhruba 1 500 členů. A přesto vybudovala mimořádný objekt, který těžko hledá srovnání. Jde asi o jedinou udržitelnou novostavbu, sloužící dětem a mládeži, která u nás vznikla za desítky let.
Cílem nevšedního projektu bylo vybudovat horskou chatu, kam budou moci jezdit oddíly, školní třídy a dětské skupiny, pro které je podobné ubytování na takto exkluzivním místě dnes téměř nedostupné.
„Buď jsou objekty drahé, dlouhodobě vyblokované nebo nevyhovují potřebám dětských skupin,“ popisuje Havrlík. V zimě jsou kolem běžkařské tratě, na sjezdovky je to kousek, v létě je možné zase využít místní cyklostezky. Objekt je přitom ukryt hluboko v lesích.
Jednoduché tvarové řešení dvou do sebe zaklíněných sedlových střech nové chaty vychází z klasického tvarování horských chalup a půdorysu stávajícího objektu, které bylo nutné podle Havrlíka dodržet. Fasáda horské boudy a její vnější formální i materiální podoba domu zrcadlí vnitřní obsah. Společenská část s kuchyní, jídelnou a sálem se otevírá skleněnou stěnou a nechává vplynout dovnitř okolní přírodu, proto je maximálně prosklená a odlehčená.
Naopak ubytovací část s menšími okny je intimnější a poskytuje průhledy do lesa.
Dřevo, konopný beton a hlína
Stavba navržená pražským architektonickým studiem RCNKSK je provedena z přírodních materiálů – dřevo, konopný beton, dusaná hlína, povaly – a je kladen důraz na tradiční řemeslné postupy v kombinaci s moderními a ekologickými technologiemi. Použité materiály podle architektonického studia vytvářejí příjemné a zdravé vnitřní klima.
Celkově poskytne turistická chata kapacitu pro čtyřicet lidí a k tomu potřebné zázemí.
O víkendu představila Liga dokončený objekt, který už během prázdnin přivítá první hosty. Po dokončení nabídne i plánované dílny, které mají sloužit praktickému vzdělávání – děti si zde vyzkoušejí tradiční řemesla, jako je kovářství a řezbářství, a bude tu i malá hvězdárna.
Velkorysý dar z Kanady
Liga si objekt mohla pořídit jen díky velkorysému odkazu Zdeňka Fišera-Klena, člena Ligy, který po roce 1948 emigroval z komunistického Československa a celý život prožil v Kanadě. Tam pracoval pro správu národních parků a působil i mezi tamními woodcraftery. „Díky jeho odkazu jsme mohli koupit objekt a později i okolní pozemky,“ popisuje Havrlík. Proto po něm chalupu také pojmenovali – Klenova bouda.
Celkové náklady odhadují na 43 milionů, kromě Klenova odkazu získali dotaci od ministerstva školství, Státního fondu životního prostředí, různých nadací a podle Havrlíka přispěli i různí další dárci. „Třeba stále ještě běží sbírka na dokončení kořenové čističky odpadních vod,“ popisuje Havrlík.
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Na přilehlých pozemcích se uvažuje o jímání dešťové i splaškové vody. „Objekt je provozuschopný, s jeho celkovým dokončením ale počítáme až příští rok. Zbývá hlavně upravit okolí pro komunitní zahradu,“ dodává Havrlík.
Víkendového otevření se zúčastnil i první polistopadový ministr životního prostředí Bedřich Moldan, který jako student gymnázia chodil do woodcrafterského kmene založeného právě Zdeňkem Fišerou-Klenem. Na toho Moldan vzpomíná jako na „osvíceného lesníka“.