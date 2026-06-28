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Woodcrafteři postavili v Krušných horách jedinečnou chatu, jakou nikdo nemá

Robert Oppelt
  17:56
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla moderní udržitelná novostavba pro české woodcraftery. | foto: Liga lesní moudrosti - Jan Hladík

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...
9 fotografií
Liga lesní moudrosti postavila unikátní udržitelnou základnu v Krušných horách i díky štědrému odkazu muže, který prožil celý život v kanadských lesích.

Původně se tady, na jižních svazích svazích Krušných hor, pěstovaly jahody. Proto se tu také říká Jahodina. Na kopečcích z hnijícího dříví dozrávaly dlouho do podzimu a místní jimi zásobovali lázeňské hosty až v Karlových varech.

Pak si prý prosluněné místo nedaleko Božího Daru vyhlédl místní starosta a postavil zde rekreační chatu, která sloužila po celé 20. století. Malý sešlý dvojobjekt koupila nedávno Liga lesní modrosti (LLM), organizace, která vychází z myšlenek spisovatel E. T. Setona. A vybudovala tam něco unikátního.

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„Chtěli jsme ukázat, že i malá neziskovka může postavit něco, co nezatíží okolí a bude soběstačný ostrůvek udržitelnosti. Dostupné místo pro děti a mládež uprostřed hor,“ popisuje náčelník LLM Marek Havrlík. Liga je menší, převážně dětská organizace, má zhruba 1 500 členů. A přesto vybudovala mimořádný objekt, který těžko hledá srovnání. Jde asi o jedinou udržitelnou novostavbu, sloužící dětem a mládeži, která u nás vznikla za desítky let.

Cílem nevšedního projektu bylo vybudovat horskou chatu, kam budou moci jezdit oddíly, školní třídy a dětské skupiny, pro které je podobné ubytování na takto exkluzivním místě dnes téměř nedostupné.

„Buď jsou objekty drahé, dlouhodobě vyblokované nebo nevyhovují potřebám dětských skupin,“ popisuje Havrlík. V zimě jsou kolem běžkařské tratě, na sjezdovky je to kousek, v létě je možné zase využít místní cyklostezky. Objekt je přitom ukryt hluboko v lesích.

Jednoduché tvarové řešení dvou do sebe zaklíněných sedlových střech nové chaty vychází z klasického tvarování horských chalup a půdorysu stávajícího objektu, které bylo nutné podle Havrlíka dodržet. Fasáda horské boudy a její vnější formální i materiální podoba domu zrcadlí vnitřní obsah. Společenská část s kuchyní, jídelnou a sálem se otevírá skleněnou stěnou a nechává vplynout dovnitř okolní přírodu, proto je maximálně prosklená a odlehčená.

Naopak ubytovací část s menšími okny je intimnější a poskytuje průhledy do lesa.

Dřevo, konopný beton a hlína

Stavba navržená pražským architektonickým studiem RCNKSK je provedena z přírodních materiálů – dřevo, konopný beton, dusaná hlína, povaly – a je kladen důraz na tradiční řemeslné postupy v kombinaci s moderními a ekologickými technologiemi. Použité materiály podle architektonického studia vytvářejí příjemné a zdravé vnitřní klima.

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla moderní udržitelná novostavba pro české woodcraftery.
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla moderní udržitelná novostavba pro české woodcraftery.
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla moderní udržitelná novostavba pro české woodcraftery.
Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla moderní udržitelná novostavba pro české woodcraftery.
9 fotografií

Celkově poskytne turistická chata kapacitu pro čtyřicet lidí a k tomu potřebné zázemí.

O víkendu představila Liga dokončený objekt, který už během prázdnin přivítá první hosty. Po dokončení nabídne i plánované dílny, které mají sloužit praktickému vzdělávání – děti si zde vyzkoušejí tradiční řemesla, jako je kovářství a řezbářství, a bude tu i malá hvězdárna.

Velkorysý dar z Kanady

Liga si objekt mohla pořídit jen díky velkorysému odkazu Zdeňka Fišera-Klena, člena Ligy, který po roce 1948 emigroval z komunistického Československa a celý život prožil v Kanadě. Tam pracoval pro správu národních parků a působil i mezi tamními woodcraftery. „Díky jeho odkazu jsme mohli koupit objekt a později i okolní pozemky,“ popisuje Havrlík. Proto po něm chalupu také pojmenovali – Klenova bouda.

Celkové náklady odhadují na 43 milionů, kromě Klenova odkazu získali dotaci od ministerstva školství, Státního fondu životního prostředí, různých nadací a podle Havrlíka přispěli i různí další dárci. „Třeba stále ještě běží sbírka na dokončení kořenové čističky odpadních vod,“ popisuje Havrlík.

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Na přilehlých pozemcích se uvažuje o jímání dešťové i splaškové vody. „Objekt je provozuschopný, s jeho celkovým dokončením ale počítáme až příští rok. Zbývá hlavně upravit okolí pro komunitní zahradu,“ dodává Havrlík.

Víkendového otevření se zúčastnil i první polistopadový ministr životního prostředí Bedřich Moldan, který jako student gymnázia chodil do woodcrafterského kmene založeného právě Zdeňkem Fišerou-Klenem. Na toho Moldan vzpomíná jako na „osvíceného lesníka“.

rcnksk.arch

Jahodina – horská chata v souladu s přírodou @liga_lesni_moudrosti

Konopné stěny dokončeny, střecha zaizolována. Začínáme kompletotvat. Konopný beton postupně vysychá. A nepraská Držte nám palce. V zimě už musíme kolaudovat.

Na Jahodové louce v Krušných horách vznikne jedinečné místo inspirované filosofií woodcraftu. Chata propojí historii s moderními ekologickými technologiemi – dřevo, konopný beton, dusaná hlína. Pojme až 40 hostů ve dvou prostorných noclehárnách, dvou soukromých pokojích a apartmánu se samostatnou kuchyňkou a koupelnou.

#Jahodina #HorskáChata #Woodcraft #Ekologie #Architektura #Udržitelnost #hempcrete #hempwool



Jahodina – A Mountain Lodge in Harmony with Nature

“The hempcrete walls are finished, the roof is insulated. We’re starting the fit-out. The hempcrete is gradually drying — and it’s not cracking Wish us luck. We have to get the final inspection done this winter.”

A unique place inspired by the philosophy of woodcraft is coming to Jahodová Meadow in the Ore Mountains. This lodge will blend history with modern ecological technologies—wood, hempcrete, and rammed earth. It will accommodate up to 40 guests in two spacious dormitories, two private rooms, and an apartment with its own kitchenette and bathroom.

. ️✨

#Jahodina #MountainLodge #Woodcraft #Ecology #Architecture #Sustainability

12. srpna 2025 v 8:18, příspěvek archivován: 24. června 2026 v 18:38
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