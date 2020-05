KOMENTÁŘ: Vyhubí nás viry, či asteroid? Nebo snad biomedicínské výzkumy?

Současná pandemie má více než 240 000 přímých obětí. Tolik jich podlehlo infekci virem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění covid-19. Jistě to není konečné číslo, musíme počítat také s oběťmi nepřímými, lidmi, kteří zemřou v důsledku pandemie. A nezapomínejme na ekonomické problémy, jež přísná opatření přinesou. Navzdory všemu to však nevypadá, že by současná pandemie mohla ohrozit lidstvo jako takové. Mohlo by tomu být jinak v případě jiné pandemie?