Rezignující to uvedli v prohlášení. V radách a výborech působili zdarma. Podle odhadů jich odchází asi třetina.
„Za této situace již nevidíme možnost, jak v poradních orgánech účinně naplňovat jejich poslání a odpovědně vykonávat mandát, který jsme přijali. Proto jsme se rozhodli ke společné rezignaci,“ napsali.
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Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených, romských záležitostí a neziskových organizací z gesce úřadu vlády pod tři ministerstva rozhodla v polovině května.
Převádí se i zázemí šesti vládních rad. Ty mívají kolem tří desítek členů. Experti a expertky z nich tvoří jen část. Podle kabinetu bude nové nastavení efektivnější. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha novinářům před nedávnem řekla, že nový model je lepší a bude velmi dobře fungovat.
Mezi ty, kdo odcházejí, patří bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková z rady vlády pro lidská práva a pracovní skupiny pro porodnictví při radě pro rovnost žen a mužů.
Rezignovala také šéfka výboru pro práva cizinců lidskoprávní rady Magda Faltová, člen rady vlády pro lidská práva Kumar Vishwanathan, právník Jakub Tomšej z výboru pro sociální politiku rady pro rovnost žen a mužů, šéfka centra Locika Petra Wünschová z výboru pro práva dítěte, výboru pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí, Štěpán Jurajda z výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice či místopředseda rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marian Dancso.
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Pět desítek odbornic a odborníků připomnělo, že navrhovali kompromisní varianty. Do sjednaného termínu odpověď neobdrželi.
„Vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Její postup oslabuje ochranu lidských práv a nahrazuje dialog a partnerství jednostranným prosazováním vlastních rozhodnutí navzdory nesouhlasu odborné veřejnosti,“ uvedl člen pracovní skupiny na podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči Petr Třešňák.
Šimůnková přesuny agend označila za nejdramatičtější a takřka nevratný zásah do jejich fungování za posledních 30 let. Míní, že se tak likviduje jejich nezávislost a nadresortnost, hrozí jim postupně zánik.
Podle Adély Hoření z výboru pro práva obětí a skupiny pro porodnictví poradní týmy představovaly díky zastoupení různých profesí platformu pro odhalení problémů a návrhy opatření. Je přesvědčena o tom, že rozdělením mezi resorty stát ztratí schopnost jednat systematicky. Rezignující dodali, že znepokojení vyjádřily i některé evropské instituce.