Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Lídři opozice? Smutný paradox. Vyvíjí se to, jak jsem očekával, říká Martin Kuba

Petr Kolář

Fotogalerie10 Premium

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Nezajímá mě antibabiš, antifiala, ani antinikdo,“ říká před volbami hejtman a šéf strany Naše Česko Martin Kuba. V rozhovoru pro iDNES.cz se vrací ke svému odchodu z ODS a vysvětluje, s čím jde do nadcházejících komunálních a senátních voleb se svým hnutím Naše Česko.

Podle aktuálního průzkumu má vaše hnutí tři a půl procenta. To je sice víc, než má TOP 09, ale také stejně jako „mrtvá“ KSČM. Nečekal jste na konci listopadu, kdy jste začínali, že touto dobou už budete dál?
Nečekal. Vyvíjí se to přesně tak, jak jsem očekával. Dokonce si myslím, že stabilizace mezi třemi a čtyřmi procenty je něco, co se ne každému subjektu povedlo. Když si vzpomeneme na začátky ANO, tak kdyby v roce 2013 nedošlo k pádu Nečasovy vlády, vypadala by ta trajektorie třeba úplně jinak, dlouho se motali okolo jednoho a půl procenta. My navíc lidem teprve představíme konkrétní programové body. Jestliže se tedy teď pohybujeme mezi třemi a čtyřmi procenty, je to přirozené.

Jsem ale přesvědčen, že Česká republika nestojí na rozcestí, jestli má jít ultra doprava, anebo ultra doleva. Myslím, že stojí před výzvami, které přináší vývoj společnosti.

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Většina malých vodních elektráren aktuálně nevyrábí, turbíny zastavilo sucho

Premium
Malá vodní elektrárna Hučák na řece Labi v Hradci Králové.

Tropická vedra snižují hladiny českých a moravských řek. Sucho a méně vody v korytech má také dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren (MVE), což jsou zařízení s výkonem do 10 megawatt....

13. srpna 2026

Lídři opozice? Smutný paradox. Vyvíjí se to, jak jsem očekával, říká Martin Kuba

Premium
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

„Nezajímá mě antibabiš, antifiala, ani antinikdo,“ říká před volbami hejtman a šéf strany Naše Česko Martin Kuba. V rozhovoru pro iDNES.cz se vrací ke svému odchodu z ODS a vysvětluje, s čím jde do...

13. srpna 2026

Jak Havlův šéf rozvědky zatajil a pak prohodil FBI své špiony. Aby je chránil

Premium
Radovan Procházka. Šéf rozvědky, který chtěl ochránit „své“ špiony.

Když přijel budoucí zakladatel české moderní rozvědky Radovan Procházka krátce po sametové revoluci na seznamovací schůzku do Washingtonu, nepříjemně šokoval kontrarozvědku FBI. Do očí jim lhal.

13. srpna 2026

Sekáč, býk a davy nejen ve Španělsku. To nejlepší ze zatmění Slunce ve světě

Miliony lidí na severní polokouli strávily středeční večer s hlavami otočenými...

Miliony lidí na severní polokouli strávily středeční večer s hlavami otočenými k obloze, kde sledovaly zatmění Slunce. To úplné viděli pozorovatelé ve Španělsku, Portugalsku, na Islandu, v Grónsku i...

12. srpna 2026  22:59

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

12. srpna 2026  22:39

Mrtví z Dunaje z druhé světové války jsou němečtí vojáci. Našly se u nich doklady

Specialista komise na exhumace Gábora Kohlrusze při exhumaci lidských ostatků z...

Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na...

12. srpna 2026  21:40

Chtěli skákat z letadlové lodi. Americkým námořníkům klesá morálka, mají deprese

Americká stíhací letadla na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace...

Několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln během jejího prodlouženého nasazení v souvislosti s válkou s Íránem. Na...

12. srpna 2026  21:29

Miliony lidí sledovaly sledovali zatmění Slunce. Ve Španělsku bylo úplné

Přímý přenos
Úplné zatmění slunce ve Španělsku. (12. srpna 2026)

Severní polokoule sladovala zatmění Slunce. V části Španělska bylo úplné. Vzácný astronomický jev pozorovaly i miliony lidí v Islandu, Grónska a Rusku a dalších zemích, mnozí kvůli tomu přicestovali.

12. srpna 2026  10:34,  aktualizováno  21:17

Stovky nadšenců zaplnily Petřín. Moc jsme toho neviděli, litovali španělští turisté

Lidé sledují zatmění Slunce na Karlově mostě. (12. srpna 2026)

Místo žhavého kotouče jen úzký zlatavý srpek. Taková podívaná se přece jen nenaskytuje každý den, a proto vzácný nebeský úkaz vyhnal tisíce astronomických nadšenců i laiků po celé republice ve středu...

12. srpna 2026  21:08

Budeme bojovat tak dlouho, dokud Trump nezmizí z Bílého domu, naznačují Íránci

Protitrumpovský transparent vyvěšený před balistickými rakety Zolfaghar a...

Z mocných íránských revolučních gard přicházejí náznaky, že Teherán hodlá bojovat, a to možná až do konce funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránští představitelé uvádějí, že USA...

12. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V pražské restauraci došlo k explozi, tři zaměstnanci se zranili

V pražských pražských Komořanech došlo k explozi v restauraci U Klubu. (12....

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve středu večer do pražských Komořan, kde došlo k explozi v restauraci U Klubu. Zavinilo to nahromadění plynu pod digestoří. Tři zaměstnanci...

12. srpna 2026  20:48

Hormuz máme pod absolutní kontrolou a zřejmě to vydrží, prohlásil Trump

Donald Trump (3. srpna 2026)

Spojené státy mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou, kterou si podle něj zřejmě udrží. Vyjádřil se tak ve středu na své sociální síti Truth Social,...

12. srpna 2026  20:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×