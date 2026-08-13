Podle aktuálního průzkumu má vaše hnutí tři a půl procenta. To je sice víc, než má TOP 09, ale také stejně jako „mrtvá“ KSČM. Nečekal jste na konci listopadu, kdy jste začínali, že touto dobou už budete dál?
Nečekal. Vyvíjí se to přesně tak, jak jsem očekával. Dokonce si myslím, že stabilizace mezi třemi a čtyřmi procenty je něco, co se ne každému subjektu povedlo. Když si vzpomeneme na začátky ANO, tak kdyby v roce 2013 nedošlo k pádu Nečasovy vlády, vypadala by ta trajektorie třeba úplně jinak, dlouho se motali okolo jednoho a půl procenta. My navíc lidem teprve představíme konkrétní programové body. Jestliže se tedy teď pohybujeme mezi třemi a čtyřmi procenty, je to přirozené.
Jsem ale přesvědčen, že Česká republika nestojí na rozcestí, jestli má jít ultra doprava, anebo ultra doleva. Myslím, že stojí před výzvami, které přináší vývoj společnosti.