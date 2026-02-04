Pokud se na dubnovém sjezdu KDU–ČSL stanete jejím předsedou, půjdete zřejmě i proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Dokážete si představit, že byste s ním mohl najít společnou řeč v případě, že by znovu skládal vládu?
Pokud se dostaneme do situace, že se po volbách budeme muset domlouvat na případné vládě s hnutím ANO, tak to pro mě bude znamenat, že ty volby dopadly špatně a já jsem odvedl špatnou práci. Přímou účast ve vládě s hnutím ANO si já osobně moc nedokážu představit.
My za názor nevylučujeme, jenom prostě nechápeme, proč v té straně vůbec je. Je to na jeho rozhodnutí.