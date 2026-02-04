Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (2. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Eva Pospíšilová
  10:00
Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich o tom, proč se přece jen rozhodl stát se šéfem lidovců. „Podle mě na opoziční scéně neexistuje žádná hlavní síla. A my chceme být tou stranou, která bude mít jak ekonomickou kompetenci, tak bude schopna pokrýt všechno jak programově, personálně i odborně,“ říká.

Pokud se na dubnovém sjezdu KDU–ČSL stanete jejím předsedou, půjdete zřejmě i proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Dokážete si představit, že byste s ním mohl najít společnou řeč v případě, že by znovu skládal vládu?
Pokud se dostaneme do situace, že se po volbách budeme muset domlouvat na případné vládě s hnutím ANO, tak to pro mě bude znamenat, že ty volby dopadly špatně a já jsem odvedl špatnou práci. Přímou účast ve vládě s hnutím ANO si já osobně moc nedokážu představit.

My za názor nevylučujeme, jenom prostě nechápeme, proč v té straně vůbec je. Je to na jeho rozhodnutí.

Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

