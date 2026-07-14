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Jurečka chce celý Babišův projev. Udivil ho jeho postoj ke koalici ochotných

Josef Kopecký
  12:30
Šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka vyzval ve Sněmovně premiéra Andreje Babiše, aby zveřejnil svůj projev na summitu NATO v Ankaře. „Myslím, že občané této země by si to fakt zasloužili, aby toto slyšeli,“ řekl Jurečka. Divil se také jeho postoji při jednání koalice ochotných v Paříži, kde se Česko nepřidalo k nové obranné koalice devíti evropských států s Ukrajinou.

Babiš u toho není, je ve Francii, kde se v pondělí účastnil jednání koalici ochotných a v úterý je na oslavách státního svátku Francie.

Jurečka se také podivil, že nevěděl, že koalice ochotných chce budovat společnou ochranu evropského vzdušného prostoru proti balistickým raketám. Dohodlo se na tom devět evropskýcg států s Ukrajinou.

„Tak já bych moc prosil, ať si udělá ve svém týmu pořádek, protože jestli premiér řekne, že on o tom neví, tak je to selhání nejenom jeho, ale jeho týmu, týmu, který je kolem něj na Úřadu vlády, týmu, který je na ministerstvu obrany, a týmu, který je na ministerstvu zahraničních věcí. My jsme se vždycky snažili být těmi, kteří v rámci koalice ochotných jsou u jednacího stolu, jsou připraveni v rámci možností pomáhat, poskytnout součinnost,“ řekl Jurečka.

Na dohodě se kromě Velké Británie, která opustila Evropskou unii, podílejí Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Norsko, všechno členské státy NATO. Česko se v pondělí v Paříži při jednání, kterého se zúčastnil Babiš, k nové obranné koalici nepřidalo.

Devět evropských zemí založilo novou obrannou koalici s Ukrajinou. Česko nikoliv

Jurečka řekl, že nemůže politika fungovat tak, že na jednu stranu říkáme, že něco podporujeme, ale nedáme na to ani korunu, nedáme na to ani lidi, ale budeme říkat, že to podporujeme.

„V takovém případě jsme v zahraničí za kašpary. Za kašpary v rámci Evropské unie, za kašpary v rámci NATO. A vlastně potom je vidět důsledek toho, že partneři se s námi o těch věcech nemají ambice bavit, protože ví, že Andrej Babiš je někdo, kdo jim za tu debatu nestojí, protože není seriózní partner,“ prohlásil ve Sněmovně Jurečka.

Zdůraznil, že partnerství je o tom, že když jsem s někým připraven něco sdílet, tak jsem ochoten pro to něco obětovat.

„Tak jsem to bral už jako malý kluk, když jsme měli partu, tak jsme prostě věděli, že do toho jdeme společně, ať už to bude pozitivní nebo negativní,“ uvedl šéf lidoveckých poslanců. Nejde jen říkat – hezky to děláš, jsme kámoši, jsme partneři a já tě podporuju. „Takhle to nefunguje ani v životě, ani v politice, ani v NATO,“ zdůraznil Jurečka.

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