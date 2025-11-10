Písňovna.cz umožňuje vyhledávat lidové písně podle jejich textu či místa původu. Část písničky mohou zájemci také zapískat, zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj. Procházet katalogem lze i podle jednotlivých sbírek lidových písní.
„Uživatelé mohou porovnat původní záznam i moderní přepis nebo si na portálu písňovou melodii přehrát,“ říká Matěj Kratochvíl z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Právě z depozitáře ústavu většina sbírky pochází.
„Samozřejmostí jsou podrobné informace o sběratelkách a sběratelích, mezi nimiž jsou vedle známých postav jako Karel Jaromír Erben, František Sušil nebo Leoš Janáček i osobnosti méně známé či dosud spojované s jinými obory. Například významný chemik Bohuslav Brauner nebo obchodnice s textilem ze Strakonic Marie Foglarová,“ vyjmenovává etnolog.
Lidé ve sbírce najdou písně taneční, milostné, žertovné, vánoční, ale třeba také pohřební nebo takzvané halekačky. To jsou popěvky pasáčků z horských oblastí.
Užitečná může být „písničková knihovna“ i pro učitele. Součástí je totiž i sbírka didaktických materiálů a podkladů pro školní aktivity. Ty mohou využít učitelé hudební výchovy, ale také učitelé češtiny či dějepisu. Je přístupná zdarma pro všechny. „Máme i karaoke verze melodií v tóninách přizpůsobených potřebám různých věkových kategorií,“ doplňuje Kratochvíl.