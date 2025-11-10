Zapískej a najdi píseň. Archiv digitalizoval 15 tisíc lidovek

S lidovými písněmi je někdy potíž. Člověk si pamatuje útržek textu nebo nápěvek, ale nezná název. Dohledat nejde ani podle autora, protože toho lidovky nemají. Pro všechny, kteří by si chtěli skladbu zazpívat, zahrát nebo třeba najít podobnou té, kterou už znají, vznikl pomocník. Web Písňovna.cz sdružuje na jednom místě bezmála 15 tisíc písní ze všech českých regionů.
Materiály z písničkové knihovny mohou využívat i učitelé v hudební výchově.

Písňovna.cz umožňuje vyhledávat lidové písně podle jejich textu či místa původu. Část písničky mohou zájemci také zapískat, zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj. Procházet katalogem lze i podle jednotlivých sbírek lidových písní.

„Uživatelé mohou porovnat původní záznam i moderní přepis nebo si na portálu písňovou melodii přehrát,“ říká Matěj Kratochvíl z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Právě z depozitáře ústavu většina sbírky pochází.

„Samozřejmostí jsou podrobné informace o sběratelkách a sběratelích, mezi nimiž jsou vedle známých postav jako Karel Jaromír Erben, František Sušil nebo Leoš Janáček i osobnosti méně známé či dosud spojované s jinými obory. Například významný chemik Bohuslav Brauner nebo obchodnice s textilem ze Strakonic Marie Foglarová,“ vyjmenovává etnolog.

Lidé ve sbírce najdou písně taneční, milostné, žertovné, vánoční, ale třeba také pohřební nebo takzvané halekačky. To jsou popěvky pasáčků z horských oblastí.

Užitečná může být „písničková knihovna“ i pro učitele. Součástí je totiž i sbírka didaktických materiálů a podkladů pro školní aktivity. Ty mohou využít učitelé hudební výchovy, ale také učitelé češtiny či dějepisu. Je přístupná zdarma pro všechny. „Máme i karaoke verze melodií v tóninách přizpůsobených potřebám různých věkových kategorií,“ doplňuje Kratochvíl.

