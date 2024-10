Nový impulz od starých tváří. Lidovce chce vést Jurečka, Výborný nebo Čunek

Senátor a starosta Vsetína je přesvědčený, že zná recept, jak přilákat voliče. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by vládní strana ve volbách do Sněmovny získala jen dvě procenta hlasů.

„KDU-ČSL hlavně ztratila identitu. Ztratili jsme voliče nejen kvůli ekonomice, ale i protože jsme přestali být konzervativní,“ řekl Čunek v rozhovoru pro iDNES.cz. Podle něj by strana jasně měla odmítnout manželství pro všechny. „Myslím si, že rozmělnění v těchto otázkách nám přineslo odklon voličů,“ doplnil.

Kandidovat do čela strany se Čunek rozhodl, když se nikdo jiný než dva současní ministři nepřihlásil. Přitom za dlouhodobě nízké preference podle něj mohou právě Jurečka s Výborným. Na sjezdu KDU-ČSL tak budou soupeřit tři muži, kteří už stranu v minulosti vedli. Největší podporu ale pravděpodobně má ministr zemědělství Výborný.

To, že by měl být Marek Výborný předsedou, si myslí třeba poslanec a bývalý šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Pro stranu by byl lepší vzhledem ke konsenzualitě a zachování určité kontinuity,“ poznamenal Bělobrádek. Marian Jurečka by podle něj měl v čele strany skončit, protože nemá dobré volební výsledky.

„Marian Jurečka říká, že nejlepším průzkumem jsou výsledky voleb, my jsme ale v evropských, krajských a senátních volbách neuspěli. Je potřeba vyvodit důsledky. Předseda strany je ten, kdo nese odpovědnost,“ dodal Bělobrádek.

Výborný má podporu nejsilnější lidovecké organizace z jižní Moravy. Jejím členem je i jihomoravský hejtman Jan Grolich, jehož vliv ve straně po úspěchu v krajských volbách vzrostl. Zatímco Čunek patří k nejkonzervativnějším politikům KDU-ČSL, Grolich zastupuje ve straně liberální křídlo. Tedy směr, o kterém Čunek říká, že do něj lidovci nepatří.

„Bez ohledu na to, že kandiduje implantát Čunek, si myslím, že největší šanci stát se předsedou má Marek Výborný,“ napsal iDNES.cz Grolich. Spolustraníci Grolicha vyzývali, aby kandidoval na předsedu, on to ale odmítl.

Ani politoložka Vladimíra Dvořáková si není jistá, jestli návrat k úplnému konzervatismu a důraz na témata jako tradiční rodina může lidovcům přilákat voliče.

„Už od první republiky jsou mezi lidovci proudy směřující ke krajní pravici. Tomu by Čunek odpovídal, je superkonzervativní a vlastní jsou mu populistická gesta a řešení. Ale tenhle prostor je u nás už hodně obsazený a je otázka, jestli by v něm lidovci dokázali zaujmout,“ nastínila politoložka Dvořáková. Odmítání témat spojených s LGBT v Česku hodně razí také SPD, v kampani před krajskými volbami se snažili voliče nalákat na podporu „normální rodiny“.

Více žen do vedení

Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity zase upozornil na to, že Čunek už byl jednou předsedou. Krátce po tom, co v čele lidovců v roce 2009 skončil, strana se rozštěpila a Miroslav Kalousek založil TOP 09. „V tom vidím riziko. Předseda typu Jiřího Čunka může dovnitř strany vnést spíše problém než jí pomoct,“ poznamenal Kopeček. Naopak Výborný by podle něj mohl nový impulz přinést, přestože by zásadní změnu oproti stávajícímu předsedovi Jurečkovi nepředstavoval.

Výborný i Jurečka jsou zastánci pokračování koalice SPOLU. Jurečka lidovce vede posledních pět let. Před ním byl krátce v roce 2019 předsedou Výborný. Z čela KDU-ČSL tehdy odešel, protože mu zemřela manželka a on se musel postarat o tři děti.

Ve straně sílí také poptávka po větším zapojení žen do vedení. Sdružení žen KDU-ČSL na svém sněmu před dvěma týdny vyzvalo, aby si lidovci tento víkend do desetičlenného předsednictva zvolili alespoň dvě ženy. Nyní je ve vedení jen jedna žena, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková. „Vím, jaké to je být sama v čistě mužském předsednictvu, a při vší úctě k mým kolegům, kterých si vážím, tohle není vyvážené společenství,“ podotkla.

Jelínková se zřejmě ještě rozmýšlí, jestli bude o víkendu obhajovat post místopředsedkyně strany. Zájem naopak určitě mají zastupitelka Náchoda a Královéhradeckého kraje Dita Vávrová a starostka moravskoslezských Kravař Monika Brzesková.