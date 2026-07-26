Lidovci se přou kvůli Prague Pride. Dehonestuje i tuto menšinu, tvrdí Wolf

Nový šéf lidovců Jan Grolich vyhlásil na jarním sjezdu strany v Ostravě „tlustou černou čáru“, mimo jiné za tím, aby dělali různé morální soudy a kecali lidem do života. Podpořil i partnerství osob stejného pohlaví, tak jak bylo schváleno, s tím, že je to dostatečné.
Ne všichni s tím byli spokojeni. Bývalá poslankyně Romana Bělohlávková se ptala, jestli je ve straně ještě prostor pro konzervativce a jedna z delegátek dokonce navrhla pražského zastupitele Wolfa proti Grolichovi při volbě předsedy strany. Wolf to odmítl.
Pražský zastupitel se v neděli na své facebookové stránce ohradil proti tomu, že lídr společné kandidátky Praha sobě, Zelených a lidovců Adam Scheinherr v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že lidovci, kteří kandidují společně s Prahou Sobě v podzimních volbách do Magistrátu hl.m.Prahy, nemají problém s Prague Pride.
„Tak chci abyste věděli, že to není pravda a pan Scheinherr lže! S tímto pochodem já tedy rozhodně nesouhlasím a problém mám a je nás v Praze i v ČR takových lidovců stále velké množství. Možná že většina. To neznamená že kritizuji stejnopohlavní orientaci lidí. Jen Prague Pride dehonestuje i tuto menšinu a lidé z této menšiny mi to říkají, píší a volají, že s tou trapnou prezencí své orientace zásadně nesouhlasí. Na okraj píšu, že vždy když se hlasuje na magistrátu o finanční podpoře tohoto pochodu, tak hlasuji proti,“ napsal Wolf.
„V pražské KDU jsou lidé, kteří mají s podporou Pride problém, stejně jako lidé, kteří to vidí opačně. Obojí do strany patří. Lovit na tom politické body den poté, co ten blázen v Berlíně zmasakroval na pochodu LGBT asi dvacet lidí, mi, Honzo, přijde ale úplně mimo,“ pokáral ho za to současný předseda pražských lidovců Tomáš Kaplan.
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Wolf řekl iDNES.cz, že sice letos nebude kandidovat ani za lidovce, ani na jiné kandidátce, ale trvá na tom, že velké části lidovců podpora Prague Pride vadí.
„Proto schválně píšu, že to není vůbec nic o stejnopohlavních věcech. To vůbec ne. Je to čistě o Prague Pride, kdy prostě s tím, s podporou, má velká část lidovců problém. Pro mě je to dehonestace i těch lidí, kterých se to týká. Logicky ne všech, jinak by tam asi nechodili, ale docela dost lidí stejnopohlavního zaměření prostě s tím problém,“ řekl iDNES.cz Wolf.
Prague Pride se stejně jako každý rok koná první týden v srpnu.