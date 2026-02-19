Mobil by bylo možné využít jako učební pomůcku, pokud o tom rozhodne učitel. Výjimku by měly tvořit také zdravotní důvody žáka.
Zákon zároveň počítá s ponecháním silné autonomie školám. Ředitelé by měli pravomoc nastavit konkrétní pravidla podle místních podmínek, a to včetně používání mobilů o přestávkách.
„Nezakazujeme technologie, dáváme školám oporu chránit prostor pro učení a soustředění,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník, jeden z předkladatelů návrhu. Podle jeho stranického kolegy Jiřího Vojáčka jsou školy často v nejistotě a čelí sporům s rodiči.
Proč hranice deseti let?
Proč vlastně skupina poslanců KDU-ČSL navrhuje stanovit hranici právě na deseti letech?
„V tomto vývojovém období se zásadním způsobem formují schopnost soustředění, pracovní návyky i sociální interakce. Nadměrná nebo nekontrolovaná přítomnost mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení může v tomto věku negativně ovlivňovat rozvoj dětí. Zároveň zpravidla nedisponují dostatečnou mírou seberegulace ani kritického myšlení, aby byly schopny technologii užívat přiměřeně a bezpečně,“ uvedli poslanci v odůvodnění návrhu.
Účinnost změny školského zákona lidovci navrhují od 1. července. Školy by tak podle nich měly dostatek času připravit se na nová pravidla ještě před začátkem dalšího školního roku.
|
Zakážeme mobily o přestávkách, navrhuje ministr. Většina základních škol je pro
Slabinou návrhu je, že jej předkládá opoziční strana se šestnácti poslanci. Pokud vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě nebude chtít, nemusí vůbec umožnit jeho projednání ve Sněmovně. Omezení mobilů ve školách ale slibuje i vláda. „Závislost na mobilech a sociálních sítích do škol nepatří; přestávky mají děti trávit aktivně a v reálném světě,“ uvádí programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše.
„Není to jen o zákazu. Je to zároveň o tom poskytnout dětem smysluplné vyžití o přestávkách. Bavíme se o omezení mobilních telefonů především během přestávek a o rozumném využívání technologií ve výuce,“ uvedl ministr Plaga letos v lednu v Bratislavě.
Babiš i Pavel mluví o omezení sociálních sítí
Premiér Andrej Babiš před několika dny na sociálních sítích uvedl, že podporuje zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Podle něj někteří experti upozorňují na jejich škodlivý dopad. „My musíme ochránit naše děti,“ řekl. Podobné opatření zavedla v prosinci jako první Austrálie, minulý měsíc jej schválili také francouzští poslanci.
|
Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích
K omezení se přiklání i prezident Petr Pavel, který to uvedl tento týden při diskusi s Pražany. „Musím říci, že se k tomu kloním taky,“ reagoval na dotaz týkající se možného zákazu.
Podle něj mohou sociální sítě u dětí, kterým chybí zkušenosti a kontext pro hodnocení obsahu, výrazně zkreslovat vnímání reality a vést k negativním společenským dopadům.