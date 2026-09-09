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Lidovci chtějí řešit rozpočet pro církevní školy. Babiš kvůli tomu okřikl Plagu

Josef Kopecký
  11:20

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Hladík (KDÚ-ČSL). (14. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Exministr Petr Hladík z KDU-ČSL navrhl, aby Sněmovna projednávala bod financování církevních a soukromých škol. Podpořil to i bývalý šéf strany Marek Výborný. Podnětem k tomu byla slova premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, který se tento týden po jednání vlády pustil do ministra školství své vlády Roberta Plagy a podivoval se, proč jdou peníze soukromým a církevním školám.

„Bod, o kterém chci mluvit, je věc, která se dotýká aktuálního sporu mezi předsedou vlády a jeho ministrem Plagou. Ano, týká se církevních a soukromých škol. Pan premiér si vlastně myslí... ano, on své děti dával zřejmě do škol, kde rodiče mohli platit tolik, že by vlastně přežili i bez státního příspěvku. Ale ono to funguje jinak, pane premiére,“ řekl Hladík.

„Vy totiž ani vůbec nevíte, jak funguje systém školství. Stát platí za pedagogy. Je vlastně jedno, jestli tu školu zřizuje obec, město, kraj, soukromý zřizovatel, církev nebo nezisková organizace. Stát platí platy učitelů. Všechno ostatní, to znamená provoz těchto škol a nově i nepedagogické pracovníky, platí zřizovatel a je to takhle správně,“ uvedl lidovecký exministr.

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„Příspěvek, který rodiče platí, ať už v soukromých nebo církevních školách, jde na provoz, svícení a topení. To, co normálně platí obce nebo města, když jsou zřizovateli základních nebo mateřských škol, a kraje, když to jsou školy krajské, tak tady vlastně platí rodiče z příspěvků. Je to dobrovolné rozhodnutí dát dítě na církevní nebo soukromou školu,“ vysvětloval ve Sněmovně Hladík.

Plaga si postěžoval, že mu chybí tři miliardy na soukromé a církevní školy, Babišovi se to nelíbilo

Spor o financování soukromých a církevních škol začal v pondělí ráno.

„Já v rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje ve výši 3 miliard korun, které se týkají soukromých a církevních škol,“ postěžoval si ministr školství Plaga před jednáním vlády, když šel na koaliční jednání ANO s Motoristy sobě o možném snížení navrženého schodku rozpočtu na příští rok 389 miliard korun.

„O úsporách, když se podíváte na vládní programové prohlášení, tak o tom ta debata být nemá. Může být o efektivním nastavení školství,“ řekl Plaga.

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Babiš na to ostře reagoval na tiskové konferenci po jednání vlády. „Nevím, proč to pan Plaga komentuje, možná by mohl vysvětlit občanům, proč dáváme 20 miliard korun ročně pro privátní školy, proč dáváme peníze církevním školám? Vždyť jsme tady měli restituce za 165 miliard,“ řekl premiér.

A zpochybnil, že by měly peníze na církevní a soukromé školy jít. „Proč bychom jim měli dávat, my tady máme veřejné školy,“ řekl Babiš.

Poskytování peněz soukromým a církevním školám přitom vyplývá ze zákona. Soukromým školám poskytuje dotace, pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle zákona. Ministerstvo také stanovuje normativy pro církevní školy.

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Debatě o financování soukromých a církevních škol se Plaga nebrání, ale trvá na tom, že podle platné legislativy mu na ně v rozpočtu na rok 2027 chybí peníze. „Je potřeba si říct, že soukromé školy nejsou jen drahé pražské školy, soukromé střední školy zabezpečují v regionech některé nenahraditelné role, existují soukromé speciální školy, tam snad krátit nechceme,“ řekl v úterý Plaga.

Ministerstvo školství by mělo v roce 2027 podle návrhu ministerstva financí pracovat s výdaji asi 287,9 miliardy korun, meziročně o 1,4 procenta víc. Plaga minulý týden uvedl, že mu v návrhu rozpočtu chybí asi šest miliard korun. Peníze podle něj chybí nejen na soukromé a církevní školy, ale i na navýšení platů ostatních pedagogických pracovníků.

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