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Koalice odmítla jednat o penězích pro církevní školy. Babiš kvůli nim káral Plagu

Josef Kopecký
  11:20aktualizováno  12:14
Exministr Petr Hladík z KDU-ČSL chtěl, aby Sněmovna projednávala bod financování církevních a soukromých škol. Podpořil to i Marek Výborný a podobný návrh měla i Renata Zajíčková z ODS. Podnětem byla slova premiéra Andreje Babiše, který se tento týden po jednání vlády pustil do ministra školství Roberta Plagy a podivoval se, proč jdou peníze soukromým a církevním školám.

Koalice snahu opozice odmítla. Šéfka klubu ANO Taťána Malá zařazení všech nových bodů schůze vetovala.

„Bod, o kterém chci mluvit, je věc, která se dotýká aktuálního sporu mezi předsedou vlády a jeho ministrem Plagou. Ano, týká se církevních a soukromých škol. Pan premiér si vlastně myslí... ano, on své děti dával zřejmě do škol, kde rodiče mohli platit tolik, že by vlastně přežili i bez státního příspěvku. Ale ono to funguje jinak, pane premiére,“ řekl Hladík.

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Hladík (KDÚ-ČSL). (14. července 2026)
Ministr školství Robert Plaga. (27. srpna 2026)
Ministr životního prostředí Petr Hladík na schůzi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
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„Vy totiž ani vůbec nevíte, jak funguje systém školství. Stát platí za pedagogy. Je vlastně jedno, jestli tu školu zřizuje obec, město, kraj, soukromý zřizovatel, církev nebo nezisková organizace. Stát platí platy učitelů. Všechno ostatní, to znamená provoz těchto škol a nově i nepedagogické pracovníky, platí zřizovatel a je to takhle správně,“ uvedl lidovecký exministr.

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„Příspěvek, který rodiče platí, ať už v soukromých nebo církevních školách, jde na provoz, svícení a topení. To, co normálně platí obce nebo města, když jsou zřizovateli základních nebo mateřských škol, a kraje, když to jsou školy krajské, tak tady vlastně platí rodiče z příspěvků. Je to dobrovolné rozhodnutí dát dítě na církevní nebo soukromou školu,“ vysvětloval ve Sněmovně Hladík.

Plaga si postěžoval, že mu chybí tři miliardy na soukromé a církevní školy, Babišovi se to nelíbilo

Spor o financování soukromých a církevních škol začal v pondělí ráno.

„Já v rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje ve výši 3 miliard korun, které se týkají soukromých a církevních škol,“ postěžoval si ministr školství Plaga před jednáním vlády, když šel na koaliční jednání ANO s Motoristy sobě o možném snížení navrženého schodku rozpočtu na příští rok 389 miliard korun.

„O úsporách, když se podíváte na vládní programové prohlášení, tak o tom ta debata být nemá. Může být o efektivním nastavení školství,“ řekl Plaga.

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Babiš na to ostře reagoval na tiskové konferenci po jednání vlády. „Nevím, proč to pan Plaga komentuje, možná by mohl vysvětlit občanům, proč dáváme 20 miliard korun ročně pro privátní školy, proč dáváme peníze církevním školám? Vždyť jsme tady měli restituce za 165 miliard,“ řekl premiér.

A zpochybnil, že by měly peníze na církevní a soukromé školy jít. „Proč bychom jim měli dávat, my tady máme veřejné školy,“ řekl Babiš.

Poskytování peněz soukromým a církevním školám přitom vyplývá ze zákona. Soukromým školám poskytuje dotace, pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle zákona. Ministerstvo také stanovuje normativy pro církevní školy.

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Debatě o financování soukromých a církevních škol se Plaga nebrání, ale trvá na tom, že podle platné legislativy mu na ně v rozpočtu na rok 2027 chybí peníze. „Je potřeba si říct, že soukromé školy nejsou jen drahé pražské školy, soukromé střední školy zabezpečují v regionech některé nenahraditelné role, existují soukromé speciální školy, tam snad krátit nechceme,“ řekl v úterý Plaga.

Ministerstvo školství by mělo v roce 2027 podle návrhu ministerstva financí pracovat s výdaji asi 287,9 miliardy korun, meziročně o 1,4 procenta víc. Plaga minulý týden uvedl, že mu v návrhu rozpočtu chybí asi šest miliard korun. Peníze podle něj chybí nejen na soukromé a církevní školy, ale i na navýšení platů ostatních pedagogických pracovníků.

Kritika od Havla i Kupky

Už v úterý na spor o financování církevních a soukromých škol ve Sněmovně poukazovali šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel i předseda ODS Martin Kupka.

„Tím, že zkrátíte finance pro soukromé a církevní školy, tak reálně ušetříte poměrně málo, možná by se nějaká miliarda najít dala, ale uděláte z těch škol exkluzivní ústavy pro nejbohatší vrstvu a reálně tím omezíte svobodnou volbu nebo možnost volby vzdělávací instituce pro běžné žáky i pro ty, kteří třeba nejsou z nějakých solventnějších poměrů,“ řekl Havel. „Já říkám, že by se tím neušetřilo vůbec nic. Reálně by to tedy znamenalo nutnost rychle investovat někde jinde,“ dodal.

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„Neuvěřitelná věc. Útok na soukromé podnikání, útok na důležitou součást školství v České republice, protože do těch škol chodí přece stejné děti jako do škol ostatních. Soukromé a církevní školy dneska v mnoha případech musejí suplovat, nahrazovat chybějící nabídku veřejných škol,“ řekl Kupka.

„Do základních a středních soukromých a církevních škol v České republice chodí 130 tisíc dětí. Škrtneme dotace a vypořádáme se s tím, kam bude chodit těch 130 tisíc dětí. Počítá s tím Andrej Babiš, nebo to jen tak vystřelil, aby jenom zaútočil na ty, kteří by s ním třeba nemuseli souhlasit? Vyřešil to někdo? Nebo to bylo jenom takové plácnutí? 130 tisíc dětí, to znamená třeba 600 nových škol, které by stát musel vybudovat, najít pro ně kantory a zároveň – a to je důležité – musel by je pak platit. A stálo by to víc peněz, nebo by to stálo méně peněz, než je současná dotace pro základní a střední soukromé a církevní školy? Stálo by to víc peněz,“ kritizoval možný škrt u církevních škol šéf ODS.

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