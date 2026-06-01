Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

Lukáš Linhart
  20:37
Praha sobě, KDU-ČSL a Zelení v pondělí společně zahájili kampaň do říjnových komunálních voleb v Praze. Lídrem kandidátky a kandidátem na primátora bude bývalý náměstek pražského primátora a šéf Prahy Sobě Adam Scheinherr. „Uděláme první poslední,“ slibují strany voličům.
Lidovci, Praha sobě a Zelení zahájili společnou kampaň do říjnových komunálních voleb. (1. června 2026) | foto: Lukáš Linhart, iDNES.cz

Trojice stran zahájení kampaně symbolicky spojila se Dnem dětí. Podle Scheinherra tím chtějí zdůraznit, že Praha má být městem, ve kterém se bude dobře žít i nejmladší generaci. „Tak, aby naše děti měly možnost dobrých škol s dobrými učiteli. Aby pak měly možnost dostat bydlení. Abychom tu žili ve zdravém prostředí,“ řekl Scheinherr.

Na Štvanici Praha sobě představila také volební píseň, která vychází z populární skladby Diamonds americké zpěvačky Rihanny. Z reproduktorů tak během zahájení zaznělo upravené heslo „Shine bright like a Scheinherr“.

Jedním z hlavních témat zahájení kampaně bylo dostupné bydlení, dále pak doprava. Ceny nemovitostí podle Scheinherra v Praze dál rostou a byty jsou pro mladé lidi čím dál méně dosažitelné. Z hlavního města podle něj odcházejí i rodiny lidí, které Praha potřebuje, například záchranáři nebo hasiči.

Současná koalice podle Scheinherra v Praze nedokončila žádný projekt městského dostupného bydlení. „Dočkali jsme se čtyř let výmluv,“ míní Scheinherr. „To nebylo vedení, to byla jen správa a stagnace,“ pokračoval lídr pražské kandidátky.

Scheinherr zároveň slíbil, že koalice Prahy sobě, KDU-ČSL a Zelených své předvolební závazky dodrží a nezapomene na ně ani po volbách. „Praha potřebuje primátora, který myslí na malé projekty,“ řekl. Hlavní město podle něj potřebuje politiky, kteří neuvažují jen v horizontu jednoho volebního období.

Na zahájení kampaně vystoupil také předseda lidovců Jan Grolich. Podle něj je v Praze potřeba lidem ukázat, že existuje i forma vládnutí bez hnutí ANO. K účastníkům promluvila také předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. Za největší úkol společné kandidátky označila zajistit Pražanům dostupný život. Podle Svárovské je klíčové, propojovat celostátní politiku s tou komunální. Promluvila také lídryně za Zelené do komunálních voleb Veronika Šmausová.

„Milí Pražané, máme před sebou čtyři měsíce náročné volební kampaně,“ zaznělo na zahájení. Podle Scheinherra ve volbách často vítězí strany, které mají více plakátů. „Společným úsilím máme na to, abychom tyhle volby vyhráli,“ zakončil Scheinherr s tím, že jeho tým udělá vše pro vítězství ve volbách.

Pro Prahu první poslední, stojí na plakátech

Strany následně představily prvních dvanáct míst společné kandidátky. Lídrem a kandidátem na primátora bude Adam Scheinherr. Na druhém místě bude kandidovat spisovatelka a producentka Hanka Třeštíková, která má podle Scheinherra v Praze v oblasti kultury výrazný přínos.

Třetí místo obsadí starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Toho Scheinherr označil za nejúspěšnějšího pražského politika. Čižinský je bývalým poslancem a letos bude počtvrté obhajovat post starosty Prahy 7.

Na čtvrtém místě kandidátky bude místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková. Páté místo obsadí Tomáš Kaplan, který zároveň předsedá pražské KDU-ČSL. Kaplan je také bývalým fotbalistou SK Slavie Praha. Šesté místo patří Radce Šimkové, zastupitelce a někdejší starostce Prahy 5.

Na sedmém místě bude David Bouz, kandidát na starostu Prahy 10. Osmé místo obsadí Zelení, konkrétně jejich pražská lídryně Veronika Šmausová. Devátý bude Jan Jaroš, desátá zastupitelka Prahy 2 Jana Bašusová, jedenáctý místopředseda pražských lidovců Pavel Mareš a dvanáctá Kamila Matějková, místostarostka Prahy 9.

Informace o spolupráci lidovců, Prahy sobě a Zelených se potvrdila už na konci dubna. Po delších spekulacích tak bylo jasné, že lidovci pražskou koalici SPOLU opustí. Předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija tehdy sdělila, že o spolupráci lidovců s Prahou sobě nevěděla. „Informace o tom, že má Praha sobě schválenou kandidátku, na které by měli figurovat zástupci KDU-ČSL, je pro mě nová,“ uvedla v dubnu pro iDNES.cz šéfka pražské ODS.

Politolog Jakub Čapek tehdy spojení lidovců a Prahy sobě označil za pragmatický krok. „Myslím si, že pro oba subjekty má spolupráce hlavně pozitiva. Samozřejmě tam může být nějaká zlá krev mezi lidovci a zbytkem SPOLU, ale i z vyjádření politiků z ODS a TOP 09 čtu, že chápou tento pragmatický krok,“ řekl Čapek.

Lidovci už dříve naznačovali otevřenost i jiným spolupracím než s ODS. Občanští demokraté naopak kladli důraz především na programovou shodu a efektivní řízení města. Rozdílná očekávání tak mohla vést k ochlazení vztahů. ODS následně na začátku května oznámila společnou kandidaturu s TOP 09.

