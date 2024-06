KDU-ČSL se rozhodla oficiálně používat označení lidovci. Jsme moderní, uvedla

„KDU-ČSL je moderní strana, která chce být jasně i rychle identifikovatelná, proto se vedení strany rozhodlo, i na základě vnitrostranických debat, oficiálně přihlásit k více než stoleté přezdívce KDU-ČSL, tedy k oslovení Lidovci,“ uvedla místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. „Této značce jsme dali moderní grafický kabát, aby se s ní dalo dobře pracovat v různých médiích a na různých formátech, kde bude potřeba,“ doplnila.

V kampani chce strana používat slogan „Lidovci pro lidi“. „Koncept Lidovci pro lidi lépe vystihuje to, čím jsme a co se snažíme v politice prosazovat. Oficiální název strany KDU-ČSL nepřejmenováváme, nerušíme, neměníme, jen vedle současného názvu chceme začít používat i ten, pod kterým nás dnes každý identifikuje. Tedy název Lidovci,“ sdělil generální sekretář KDU-ČSL Pavel Hořava.

V rámci komunikační strategie spouští lidovci kampaň, která má rok před sněmovními volbami za cíl „připomenout obyvatelům ČR to, co se úspěšně podařilo dokončit na ministerstvech práce a sociálních věcí, zemědělství a životního prostředí“.

Lídři koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) hovoří o pokračování projektu, se kterým se před třemi lety dostaly do Strakovy akademie. Podle průzkumů veřejného mínění by nyní lidovci při samostatné cestě k volbám nepřekonali pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny.