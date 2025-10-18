Exmiss i dcera Josefa Luxe. Mladší lidovci dobyli Sněmovnu, jak stranu změní?

Dominika Hejl Hromková
  10:59
Už od nich neuslyšíme homofobní výroky. Manželství pro všechny ale také prosazovat nebudou. Tak by se dalo nejstručněji odpovědět na to, co se stane s konzervativní KDU-ČSL, když se její poslanecký klub po těchto volbách výrazně obměnil.
Zleva Monika Brzesková, Benjamin Činčila a Marie Kršková

Zleva Monika Brzesková, Benjamin Činčila a Marie Kršková | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Poslanec SPOLU Benjamin Činčila (2025)
Voliči z pátého místa kandidátky SPOLU vyslali do Sněmovny Marii Krškovou,...
Starostka Orlického Podhůří Marie Kršková (SPOLU)
Starostka Orlického Podhůří Marie Kršková
9 fotografií

Koalice SPOLU volby nevyhrála, ale lidovci si jako jediní z trojice výsledek pochvalují. Do Sněmovny se dostalo 16 poslanců, z toho devět úplně poprvé. Je mezi nimi 29letý Benjamin Činčila, 32letý František Talíř, 35letý Václav Pláteník. Uspěly i nové ženské tváře – starostky Monika Brzesková, Jana Filipovičová a Marie Kršková. Poslancem také poprvé bude končící ministr životního prostředí Petr Hladík.

Kršková je dcerou stranické legendy Josefa Luxe a Talíř je synovcem exministra kultury. „Pro nás je to pozitivní zpráva do budoucna. Lidovci jsou do politiky schopní přinášet nové tváře. Devět ze 16 nových poslanců je v Poslanecké sněmovně unikát,“ pochvaluje si předseda Marek Výborný.

„Fakt to nikdo nechce.“ Lidovci vylučují, že by šli do vlády s ANO, odmítá to i Babiš

To, že ve Sněmovně bude větší počet lidoveckých nováčků, bylo jasné už při pohledu na kandidátky. Zčásti lidovci obměnu museli udělat, protože třeba Pavel Bělobrádek, Marie Jílková či Aleš Dufek nekandidovali.

Také to ale byla reakce na mizerné výsledky v průzkumech, podle kterých by se samostatně do Sněmovny nedostali. Vsadit na neokoukané tváře se jim vyplatilo už v roce 2013. Tehdy se straně jako jediné v historii Česka povedl po pauze návrat do dolní komory parlamentu, tenkrát právě s Bělobrádkem a Marianem Jurečkou.

Ve volebním štábu po sečtení hlasů letos bylo vidět, že mladým stouplo sebevědomí. „Budeme přinášet novou energii, nový svěží vítr. Věřím, že budeme společně makat a nakopneme KDU-ČSL k lepším výsledkům, než měla třeba před rokem v průzkumech,“ říká Činčila. Mladí chtějí fungovat jako tým. „Každý člen toho týmu oslovuje nějakou část voličů, ať už tematicky, geograficky a generačně,“ doplňuje Talíř. Toho v těchto volbách jihočeští voliči vykroužkovali ze 7. místa do čela.

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

S Činčilou se během kampaně potkávali s lidmi osobně, ale jsou i aktivní na sociálních sítích. V tom oba hodlají pokračovat. „Myslím, že je správné je maximálně využívat, vysvětlovat tam náš program, komentovat dění, točit reakční videa, pokud s něčím nesouhlasíme i souhlasíme,“ popisuje Talíř.

Omlouvali se za kolegu

Po těchto volbách si především mladší členové oddechli, že v nové Sněmovně už se snad nikdo nedopustí výroků jako poslanec Šimon Heller při projednávání manželství pro všechny. Za jeho výrok „hovězí je hovězí a kuřecí kuřecí, všechno má prostě svůj název, manželství je svazek muže a ženy“ se pak někteří lidovci omlouvali.

Liberálnější stranou se ale lidovci taky nestanou. Podle Činčily byl pro KDU-ČSL už dost velký kompromis, že v minulém volebním období prošlo narovnání práv pro svazky homosexuálů pod názvem „partnerství“. „Já ale nechápu, proč se mě všichni první ptají na tohle a neptají se mě na ekonomiku, což je moje téma. My jsme křesťanští demokraté, a to znamená, že nemáme nikoho urážet a o těchto věcech se bavit s úctou,“ říká Činčila.

Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Ten se nebojí dělat si legraci ze svého jména. S brněnským hejtmanem Janem Grolichem natočili video, kde se ho Grolich ptá: „Ty se fakt jmenuješ Činčila? S tím můžeš leda tak do zoologické na brigádu!

“Lidovci nyní budou v opozici. Nová poslankyně Marie Kršková očekává, že díky tomu budou moct hlasitěji podporovat sociální a prorodinnou politiku a neustupovat koaličním partnerům jako doteď. Kršková by se chtěla věnovat slaďování rodičovství a kariéry. „Za liberála se nepovažuju, ale žena, která uznává tradiční hodnoty, přece může dělat kariéru,“ míní Kršková.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

