Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě, řekl Grolich

O mimořádnou schůzi před takovým hlasováním musí požádat minimálně padesát poslanců. Pětice opozičních stran jich má 92.
Grolich řekl, že chce dát přílohu i poslancům v koalici nespokojeným s tím, jak vzniká návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun.
S výší navrženého schodku dávají najevo nespokojenost jak Motoristé sobě, tak hnutí SPD.
Grolich, se kterým na tiskovou konferenci lidovců přišel celý poslanecký klub, ale řekl, že spor může být jen hraný. V takovém případě by opozice neměla ani teoretickou šanci povalit vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, která se opírá o většinu 108 z 200 stran ve Sněmovně.
K hlasování o nedůvěře vládě by se podle Grolicha mimořádná schůze Sněmovny měla uskutečnit do konce září. Tedy ještě před komunálními a senátními volbami.