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Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě, řekl Grolich

Josef Kopecký
  12:28

Tisková konference poslaneckého klubu KDU-ČSL. Na snímku Jan Grolich. (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lidovci se rozhodli podle předsedy strany Jana Grolicha iniciovat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Osloví kvůli tomu další opoziční strany. „Vláda dělá kroky, které nás významně zadluží do budoucna. Musíme využít všechny možné kroky,“ řekl Grolich. K povalení vlády je potřeba 101 hlasů, které ale opozice nemá.

O mimořádnou schůzi před takovým hlasováním musí požádat minimálně padesát poslanců. Pětice opozičních stran jich má 92.

Grolich řekl, že chce dát přílohu i poslancům v koalici nespokojeným s tím, jak vzniká návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun.

S výší navrženého schodku dávají najevo nespokojenost jak Motoristé sobě, tak hnutí SPD.

Grolich, se kterým na tiskovou konferenci lidovců přišel celý poslanecký klub, ale řekl, že spor může být jen hraný. V takovém případě by opozice neměla ani teoretickou šanci povalit vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, která se opírá o většinu 108 z 200 stran ve Sněmovně.

K hlasování o nedůvěře vládě by se podle Grolicha mimořádná schůze Sněmovny měla uskutečnit do konce září. Tedy ještě před komunálními a senátními volbami.

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Témata: Andrej Babiš

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