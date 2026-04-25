Lidovci proberou své směřování, Grolich nechce, aby lidem kecali do života

Josef Kopecký
  6:05
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich říká, že „noví lidovci“, jak stranu přejmenoval na vizuálu, který představil, odmítají morální soudy a kecat lidem do života. Za tím, jak tvrdí, udělali tlustou černou čáru. Po zvolení užšího vedení budou lidovci v sobotu na sjezdu v Ostravě na druhém dni sjezdu diskutovat o novém směřování strany či úpravě stanov.
Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu Zleva:Václav Pláteník,...

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu Zleva:Václav Pláteník, Benjamin Činčila, Monika Brzesková, Jan Grolich, Libuše Hubáčková, František Talíř | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...
Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...
Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...
Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...
Grolich jenu podstatnou změnu už naznačil. Odmítá se nechat vtahovat do různých kulturních válek a v pátek se smířlivě postavil k partnerství osob stejného pohlaví, které prošlo v minulém volebním období. Je to pro něj změna adekvátní a dostatečná, tudíž uzavřené téma.

Místo dohadování se o tom, co může LGBT komunita, podle Grolicha „noví lidovci“, kteří musí mít ambici vést zemi, mají mít odvahu dělat odpovědné, i když nepopulární kroky.

„Jako lidovci musíme přestat být stranou pozměňovacích návrhů, ale musíme mít reálnou ekonomickou kompetenci a musíme přestat přemýšlet nad tím, jak překonat pět procent a jak se na někoho nalepit,“ prohlásil.

Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. Bude to velká jízda, slibuje

Delegáti vyhověli Grolichovi ve volbě místopředsedů. Jeho zástupcem předsedy se stal poslanec Benjamin Činčila, řadovými místopředsedy byli zvoleni poslanec František Talíř, uspěli také dosavadní místopředsedové a poslanci Monika Brzesková a Václav Pláteník. Čtveřici místopředsedů doplnila Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje.

Nová stranická dvojka Benjamin Činčila je místopředseda rozpočtového výboru. Lidovecké návrhy se mají týkat nižšího zdanění rodin, které vychovávají děti, ale lidovci mají být stranou pro všechny generace.

Co se týká úprav stanov, Grolich chce, aby umožnily funkcionářům méně schůzovat a víc se věnovat práci s voliči. Posíleny mají být pravomoci předsednictva, které sjezd v pátek zvolil do puntíku podle představy nového předsedy. Užší vedení má mít pravomoc zasahovat do kandidátek navržených jednotlivými regiony.

Lidovci musí mít podle Grolicha ambici řídit stát a bývalý předseda vlády a později předseda Senátu Petr Pithart ho ve zdravici sjezdu označil za příštího českého premiéra. Zatím se ale preference KDU-ČSL podle průzkumů mínění voličů pohybují okolo tří procent.

Ve Sněmovně mají nyní lidovci 16 poslanců, v Senátu má jejich klub 12 členů a v podzimních volbách budou tři pozice obhajovat – v Přerově, Uherském Hradišti a ve Žďáru nad Sázavou.

24. dubna 2026  19:25

