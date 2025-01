Zemřelo jedno z posledních přeživších dětí z Lidic. Po válce se žena stala lékařkou

Eva Kubíková-Bullock se narodila 29. dubna 1937 v Praze manželům Františkovi a Anně Kubíkovým. Zatímco maminka pocházela z Lidic, tatínek se narodil českým občanům trvale žijícím v německém Berlíně. Jejich setkání tak bylo dost náhodné. František Kubík se během vojny seznámil s Františkem Milerem z Lidic a právě při jedné z návštěv u svého přítele poznal jeho mladší sestru Annu, kterou si v roce 1934 také vzal.

Kubík se již do Berlína nevrátil a našel si práci v Československé tiskové kanceláři, kde působil jako redaktor. Kubíkovi se poté trvale usadili v Lidicích, kde bydleli v domě s číslem popisným 41. Do jejich osudů tak tragicky zasáhl 10. červen 1942, kdy byla obec vypálena Němci a její mužští obyvatelé povražděni, mezi nimi i otec Evy Kubíkové-Bullock.

Eva poté společně s ostatními lidickými dětmi putovala do polské Lodže, zatímco maminka byla odeslána do koncentračního tábora Ravensbrück. Právě tehdy opět zasáhla náhoda, která zachránila Evě život. Když němečtí nacisté krátce před povražděním 88 lidických dětí vybrali (z dosud ne zcela jasných důvodů) dalších sedm z nich k poněmčení, byla Eva mezi nimi.

Tou dobou již po ní intenzivně pátrala její teta Ella Spernagelová, tatínkova v Německu žijící sestra, která německé úřady přesvědčila, aby jí byla Eva svěřena do výchovy s tím, že ji bude vychovávat v „německém duchu“. Její žádost usnadnil fakt, že její manžel byl rodilý Němec a navíc v té době sloužil jako voják v německé armádě. Eva se tak po pobytu v několika dětských domovech ocitla u své tety, u níž vyrůstala společně se svou sestřenicí Renatou.

Po smrti jejího strýce na východní frontě rodina prožila také několik těžkých spojeneckých náletů, kvůli kterým museli Berlín opustit. Kvůli važné nemoci její tety skončila společně se svou sestřenicí v dětském domově. Eva vždy vzpomínala na otřesné hygienické podmínky, všudypřítomný hlad i na to, jak jim starší chlapci ubližovali a bili je.

Bezprostředně po skončení druhé světové války se podařilo Evu dopravit zpátky do Československa, kde se 10. června 1945 zúčastnila vůbec první Lidické tryzny, během níž se mohla po třech letech obejmout se svou maminkou. Její návrat vyvolal naději i v ostatních lidických ženách, které se chtěly setkat se svými dětmi. Podařilo se to však jen hrstce z nich.

Dva roky po skončení války se Evina maminka provdala za Jaroslava Zbírala, s nímž měla další dceru. Rok po komunistickém puči v únoru 1948 se manželé Zbíralovi rozhodli s oběma dcerami odejít ilegálně za hranice. Přes utečenecké tábory v Německu nakonec doputovali do Norska, kde se jich zpočátku ujala norská kamarádka Eviny maminky, s níž se poznala v době, kdy byly společně vězněny v Ravensbrücku. Po pěti letech strávených na severu Evropy zamířila Evina rodina do Kanady, kde tou dobou žil bratr Jaroslava Zbírala, a kde našla Eva nový domov.

Na univerzitě v Montrealu vystudovala oční lékařství, promovala v roce 1965, a splnila si sen se stát lékařkou. Se svým manželem Gordonem Bullockem se jí narodily dvě děti – dcera Anna-Marie a syn František. Kromě lékařství se Eva celý život věnovala vážné hudbě a jazykům. Kromě češtiny ovládala francouzštinu, angličtinu, němčinu či latinu a norštinu.

Na Lidice Eva nikdy nezapomněla a navštěvovala je. I přesto, že vzpomínky na tragické události byly velmi bolestivé. „První roky jsem nemohla ani jít do lidického muzea, jenom jsem tam tak seděla venku na zídce a plakala. Tak strašně mě to zraňovalo,“vzpomínala. Nikdy při svých návštěvách neopomněla navštívit místo, kde stávaly staré Lidice: „Tady na pietním území cítím směs emocí. Vím, že právě tady jsou mé kořeny. A i když to bylo všechno Němci zdevastováno a roste zde jenom tráva, tak tu život díky té přírodě stále je.“

Eva Kubíková-Bullock zemřela v kanadském Hammiltonu v sobotu 28. prosince 2024. V pátek 3. ledna se konal její poslední rozloučení s jejími nejbližšími.